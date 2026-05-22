Ostrów. Basen miejski szykowany do nowego sezonu

2026-05-22 8:21

Ruszy w czerwcu, choć dokładnej daty miasto jeszcze nie zdradza. Basen Miejski OLIMPIJSKA w Ostrowie "przygotowuje się" do kolejnego sezonu. Po generalnym remoncie, który zakończył się w 2017 roku - będzie to już 10 sezon.

Basen Miejski Olimpijska

Autor: UM Ostrów/ Materiały prasowe

Woda została spuszczona, niecki zostały wymyte, wyczyszczone, zdezynfekowane i w tej chwili jesteśmy na etapie już rozpoczęcia napuszczenia wody. Sezon ruszy w momencie, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, żeby otworzyć obiekt.

Mówi Maciej Karwacki, prezes spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe, która basenem zarządza. 

Sezon ruszy w czerwcu, najpóźniej z początkiem wakacji.

W ubiegłym roku z basenu w Ostrowie skorzystało prawie 50 tysięcy ludzi. To mniej niż w latach poprzednich, ale wpływ miała na to pogoda, która przez wiele wakacyjnych dni nie pozwalała na zabawę w wodzie. Ale rekordowe lata notowały nawet ponad 60 tysięcy wejść.

