Ostrów. Basen miejski szykowany do nowego sezonu

Przygotowania idą pełną parą. Basen Miejski Olimpijska w Ostrowie szykowany do nowego sezonu.

Woda została spuszczona, niecki zostały wymyte, wyczyszczone, zdezynfekowane i w tej chwili jesteśmy na etapie już rozpoczęcia napuszczenia wody. Sezon ruszy w momencie, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, żeby otworzyć obiekt.

Mówi Maciej Karwacki, prezes spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe, która basenem zarządza.

Sezon ruszy w czerwcu, najpóźniej z początkiem wakacji.

W ubiegłym roku z basenu w Ostrowie skorzystało prawie 50 tysięcy ludzi. To mniej niż w latach poprzednich, ale wpływ miała na to pogoda, która przez wiele wakacyjnych dni nie pozwalała na zabawę w wodzie. Ale rekordowe lata notowały nawet ponad 60 tysięcy wejść.