Ostrów. ROD-y z dofinansnowaniem od miasta

159 tysięcy złotych na ogrody działkowe w Ostrowie w tym roku. To z budżetu miasta, które od 2015 dokłada działkowcom na niezbędne inwestycje takie jak budowa alejek czy naprawa ogrodzenia.
My ten, pilotażowy w skali kraju, projekt rozpoczęliśmy w roku 2015 i dzisiaj śladem Ostrowa Wielkopolskiego idą także inne samorządy i w Wielkopolsce i całej Polsce. Ogromnie się cieszę, że możemy z budżetu miasta wesprzeć Rodzinne Ogrody Działkowe, bo to są prawdziwe zielone płuca miasta. To są miejsca, w których kwitną nie tylko piękne kwiaty, ale piękne relacje społeczne.
A jak ważne są one dla mieszkańców Ostrowa, ale nie tylko Ostrowa. Najbardziej pokazał to COVID, kiedy były to jedyne miejsca, gdzie można było w bezpieczny sposób przebywać. My dokładając co roku z budżetu miasta fundusze, w sumie przeznaczyliśmy już na to ponad milion złotych, dbamy o to, aby ta infrastruktura, która już ma kilkadziesiąt lat, była modernizowana.
Mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa.
Mirosława Ostrzechowska – prezes Ogrodu im. 3 Maja dodaje, że dzięki tym środkom każdego roku jest postęp w dbaniu o cały teren.
Ze samych składek działkowiczów tego nie uda się zrobić, dlatego wsparcie ze strony miasta. Pilnujemy tę naszą infrastrukturę, bo jak ma się 102 lata - a tyle ma nasz ROD, to mimo wszystko coś się psuje. Coś było zrobione z materiałów, które już dzisiaj są przepuszczalne i trzeba na nowo wszystko odnawiać. Kostka szczególnie jest nam potrzebna w razie przypadku. Jakby ktoś zachorował na działce, czy jeszcze coś gorszego się stało, to pogotowie, jak jest nieutwardzona nawierzchnia, to nie wjedzie do środka ogrodu, a mamy różne takie przypadki, gdzie trzeba było zawezwać pogotowie i niestety pod bramką stanęło i z noszami biegło. A dzisiaj już jest ta możliwość i nadzieja, że ukończymy i można korzystać już z tego pogotowia czy straży miejskiej do końca naszych ogródków.
Na terenie miasta jest 12 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, umowy podpisano z dziewięcioma.