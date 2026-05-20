Ostrów. ROD-y z dofinansnowaniem od miasta

My ten, pilotażowy w skali kraju, projekt rozpoczęliśmy w roku 2015 i dzisiaj śladem Ostrowa Wielkopolskiego idą także inne samorządy i w Wielkopolsce i całej Polsce. Ogromnie się cieszę, że możemy z budżetu miasta wesprzeć Rodzinne Ogrody Działkowe, bo to są prawdziwe zielone płuca miasta. To są miejsca, w których kwitną nie tylko piękne kwiaty, ale piękne relacje społeczne.

A jak ważne są one dla mieszkańców Ostrowa, ale nie tylko Ostrowa. Najbardziej pokazał to COVID, kiedy były to jedyne miejsca, gdzie można było w bezpieczny sposób przebywać. My dokładając co roku z budżetu miasta fundusze, w sumie przeznaczyliśmy już na to ponad milion złotych, dbamy o to, aby ta infrastruktura, która już ma kilkadziesiąt lat, była modernizowana.