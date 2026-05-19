Ostrów. Pozwoliła dziecku znęcać się nad kotem. Sprawa 47-latki wraca na wokandę

Głośna sprawa znęcania się nad kotem przez dziecko - za pozwoleniem i aplauzem matki - wraca na wokandę. Z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, który skazał 47-latkę na pół roku wiezienia w zawieszeniu na 3 lata i dał 6-letni zakaz posiadania zwierząt - nie zgadza się jej obrońca, który złożył zażalenie. Prokurator wyrok uznał, choć sam wnosił o wyższy wymiar kary.

Terminu apelacji jeszcze nie ma.

A chodzi o sprawę z marca ubiegłego roku.Kobieta nagrała telefonem, jak jej córka znęca się nad kotem m.in. kręcąc nim i rzucając, a potem umieściła to w sieci.

W styczniu tego roku zapadł wyrok skazujący ją za ten czyn.

Społeczna szkodliwość czynu była wysoka, ponieważ kot, będący żywą, czującą istotą, został potraktowany przez oskarżoną jako przedmiot martwy, zabawka dla dziecka. Świadczy to o lekceważącym stosunku do stworzenia, które cierpi, a z racji swej zależności od człowieka pozostaje bezbronne. Oskarżona dopuściła do niehumanitarnego traktowania kota Kacpra, rzucanego i kręconego przez małoletnią. Mówiła bowiem wprost, że Kacper jest maltretowany przez panią. To jest cytat z nagrania. Śmiejąc się, następnie kobieta zreflektowała się i poleciła dziecku puścić kota. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na naganność postawy oskarżonej jest to, że znęcanie się nad zwierzęciem odbyło się nie tylko w obecności, ale z czynnym udziałem siedmioletniej dziewczynki. Dziecka, za której ukształtowanie oskarżona ponosi odpowiedzialność. Sprawując opiekę nad dzieckiem, wina natychmiast korygować działania, które powodują zadawanie cierpienia innej żywej istocie. Ucząc dziecko szacunku do zwierząt i empatii. Dodatkowym elementem, które wpłynęło na większe, szkodliwe oddziaływanie zachowania oskarżonej jest to, że doszło do jego opublikowania.

Argumentowała 29 stycznia - decyzję sędzia Dominika Gawłowska.

Wtedy oskarżonej w sali rozpraw nie było. Był jej adwokat, który chciał warunkowego umorzenia sprawy. A wyrok uznał za za surowy. Dlatego złożył apelację.

Sprawa jest już w Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.