Ostrów. Wyszedł i wrócił. Prezes MZGM znów w areszcie...

Na podstawie dotychczas poczynionych ustaleń prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dotyczący uzależniania, wygrania przyszłych przetargów organizowanych przez kierowaną przez niego spółkę od wpłaty na jego rzecz 8% od wykonywanych prac remontowych, za co mężczyzna miał przyjąć korzyści majątkowe.

Aktualnie w treści zarzutów mówimy o kwocie 9 tysięcy, natomiast postępowanie w tym zakresie dalej jest przeprowadzane. Mężczyzna usłyszał także zarzuty dotyczące posiadania bez wymaganego pozwolenia 201 sztuk amunicji 5,6 mm, 40 sztuk amunicji 9 do 18 makarów oraz 3 naboi do sztucera.

W przebiegu tego postępowania prokurator od samego początku wnioskował o zastosowanie tymczasowego aresztowania, gdzie jeszcze w dniu 22 października taki ten wniosek został przez sąd rozpoznany i areszt na 3 miesiące został zastosowany. Kolejny wniosek o przedłużenie postępowania nie został natomiast uwolniony przez sąd rejonowy w Ostrowie, gdzie prokurator wywiódł skuteczne zażalenie. Wobec upływu czasu prokurator skierował kolejny wniosek o przedłużenie zastosowania tymczasowego aresztowania, gdzie 29 kwietnia tego roku Sąd Rejonowy tego wniosku nie uwzględnił. Kwestionując zapadłe rozstrzygnięcie prokurator wywiódł ponownie zażalenie do Sądu Okręgowego w Kaliszu, który pod stanowieniem z dnia 15 maja podzielił pogląd o niezbędności zastosowania najskuteczniejszego środka, zmienił decyzję sądu w Ostrowie i zastosował wobec 59-latka tymczasowe aresztowanie na kolejne 3 miesiące.