Ostrów. Policja rozbiła bandę ulicznych rajdowców

2026-05-14 11:10

Organizowali nielegalne wyścigi na ulicach powiatu ostrowskiego. Są już w rękach policji. Czterech mężczyzn w wieku od 19 do 23 lat usłyszało już zarzuty i pożegnało się z prawem jazdy. Postępowanie jest w toku.

Autor: BŹ

Organizowali i uczestniczyli w niebezpiecznych rajdach na drogach powiatu ostrowskiego. Ale w końcu wpadli.

Czerech mieszkańców powiatów ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz krotoszyńskiego zatrzymała policja w Ostrowie. To młodzi ludzie. Maja od 19 do 23 lat. 

Trzem z nich zostały przedstawione zarzuty związane z uczestnictwem w nielegalnych wyścigach pojazdów mechanicznych a jednemu ich organizację. Wszystkim zatrzymano prawo jazdy. Teraz za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem.

Informuje Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie. I dodaje, że policja cały czas prowadzi postępowanie w tej sprawnie. Nie są więc wykluczone kolejne zatrzymania.

Nielegalne wyścigi to ściganie się co najmniej dwóch pojazdów na drogach publicznych bez zezwolenia. Kierowcy często przekraczają prędkość, ignorują sygnalizację i wykonują ryzykowne manewry, takie jak driftowanie czy gwałtowne przyspieszanie.

Do takich zdarzeń dochodzi najczęściej nocą, na ulicach miast, ale także na parkingach, szerokich drogach czy w miejscach spotkań miłośników motoryzacji. Często są one organizowane wcześniej za pomocą internetu i mediów społecznościowych.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jeden z najważniejszych priorytetów działań Policji. W związku z pojawiającymi się informacjami o planowanych nielegalnych wyścigach funkcjonariusze podejmują zdecydowane działania. Ich celem jest nie tylko ujawnianie sprawców wykroczeń, ale także przeciwdziałanie takim zachowaniom i zwiększanie świadomości zagrożeń. Należy pamiętać, że tego typu sytuacje stanowią realne niebezpieczeństwo nie tylko dla uczestników, ale również dla osób postronnych.

Dodaje rzeczniczka.

Zgodnie z przepisami prawa:

Art. 178c. 21 [Nielegalne wyścigi pojazdów mechanicznych]

§ 1. Kto w ruchu lądowym:

1)organizuje lub prowadzi nielegalny wyścig pojazdów mechanicznych,

2)jako prowadzący pojazd mechaniczny uczestniczy w nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

