Ostrów. Policja rozbiła bandę ulicznych rajdowców

Organizowali i uczestniczyli w niebezpiecznych rajdach na drogach powiatu ostrowskiego. Ale w końcu wpadli.
Czerech mieszkańców powiatów ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz krotoszyńskiego zatrzymała policja w Ostrowie. To młodzi ludzie. Maja od 19 do 23 lat.
Trzem z nich zostały przedstawione zarzuty związane z uczestnictwem w nielegalnych wyścigach pojazdów mechanicznych a jednemu ich organizację. Wszystkim zatrzymano prawo jazdy. Teraz za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem.
Informuje Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie. I dodaje, że policja cały czas prowadzi postępowanie w tej sprawnie. Nie są więc wykluczone kolejne zatrzymania.
Nielegalne wyścigi to ściganie się co najmniej dwóch pojazdów na drogach publicznych bez zezwolenia. Kierowcy często przekraczają prędkość, ignorują sygnalizację i wykonują ryzykowne manewry, takie jak driftowanie czy gwałtowne przyspieszanie.
Do takich zdarzeń dochodzi najczęściej nocą, na ulicach miast, ale także na parkingach, szerokich drogach czy w miejscach spotkań miłośników motoryzacji. Często są one organizowane wcześniej za pomocą internetu i mediów społecznościowych.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jeden z najważniejszych priorytetów działań Policji. W związku z pojawiającymi się informacjami o planowanych nielegalnych wyścigach funkcjonariusze podejmują zdecydowane działania. Ich celem jest nie tylko ujawnianie sprawców wykroczeń, ale także przeciwdziałanie takim zachowaniom i zwiększanie świadomości zagrożeń. Należy pamiętać, że tego typu sytuacje stanowią realne niebezpieczeństwo nie tylko dla uczestników, ale również dla osób postronnych.
Dodaje rzeczniczka.
Zgodnie z przepisami prawa:
Art. 178c. 21 [Nielegalne wyścigi pojazdów mechanicznych]
§ 1. Kto w ruchu lądowym:
1)organizuje lub prowadzi nielegalny wyścig pojazdów mechanicznych,
2)jako prowadzący pojazd mechaniczny uczestniczy w nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.