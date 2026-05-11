Ostrów. Kiermasz książki dla zwierzaków!

Można będzie wziąć książkę - za datek do puszki - i wspomóc bezdomne zwierzęta. 14 i 15 maja w Ostrowie już po raz czwarty odbędzie się Charytatywny Kiermasz Książki.
Na odwiedzających czekać będą setki książek w bardzo atrakcyjnych cenach - od literatury obyczajowej i kryminałów, przez fantastykę, poradniki, książki dla dzieci i młodzieży, aż po prawdziwe czytelnicze perełki.
Organizatorzy przygotowali prostą zasadę: pierwszego dnia wszystkie książki będzie można kupić za 10 zł, drugiego dnia - za jedyne 5 zł.
Warto jednak pamiętać, że to właśnie pierwszego dnia wybór książek będzie największy. Najbardziej poszukiwane tytuły i wyjątkowe perełki z pewnością szybko znajdą nowych właścicieli!
Zapraszają organizatorzy, którzy podkreślają, że najważniejszy jest CEL!
Cały dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom będącym pod opieką Ostrowskiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt.
Charytatywny Kiermasz Książki od kilku lat łączy miłość do literatury z realną pomocą zwierzętom. To wydarzenie tworzone przez ludzi o wielkich sercach - mieszkańców, darczyńców, wolontariuszy i wszystkich tych, którzy wierzą, że dobro wraca.
Nie zabraknie też gości i dodatkowych atrakcji.
Jedną z nich będzie spotkanie z cenioną pisarką związaną z Ostrowem Wielkopolskim, autorką książek łączących grozę, baśń i mroczny folklor. Anna Musiałowicz spotka się z czytelnikami 15 maja oraz przekaże swoje książki na specjalne losowanie.
Dzień wcześniej, 14 maja podczas kiermaszu obecna będzie także Neli – Szkoła Dla Psów, oferując darmowe mini konsultacje dla Opiekunów psów, którzy zakupią książkę na kiermaszu.
Wszystko dziać się będzie w bibliotece głównej przy Wolności - między 16.00 a 19.00 - 14 i 15 maja.