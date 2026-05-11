Ostrów. Kiermasz książki dla zwierzaków!

2026-05-11 13:03

IV Charytatywny Kiermasz Książki dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie już 14 i 15 maja - w bibliotece głównej przy Wolności. Zasada jest prosta - wybieramy książkę i płacimy do puszki. Tytułów i gatunków ma być sporo. Kiermasz organizuje Ostrowskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt.

Autor: BŹ

Można będzie wziąć książkę - za datek do puszki - i wspomóc bezdomne zwierzęta. 14 i 15 maja w Ostrowie już po raz czwarty odbędzie się Charytatywny Kiermasz Książki. 

Na odwiedzających czekać będą setki książek w bardzo atrakcyjnych cenach - od literatury obyczajowej i kryminałów, przez fantastykę, poradniki, książki dla dzieci i młodzieży, aż po prawdziwe czytelnicze perełki.

Organizatorzy przygotowali prostą zasadę:  pierwszego dnia wszystkie książki będzie można kupić za 10 zł,  drugiego dnia - za jedyne 5 zł.

Warto jednak pamiętać, że to właśnie pierwszego dnia wybór książek będzie największy. Najbardziej poszukiwane tytuły i wyjątkowe perełki z pewnością szybko znajdą nowych właścicieli!

Zapraszają organizatorzy, którzy podkreślają, że najważniejszy jest CEL!

Cały dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom będącym pod opieką Ostrowskiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt.

Charytatywny Kiermasz Książki od kilku lat łączy miłość do literatury z realną pomocą zwierzętom. To wydarzenie tworzone przez ludzi o wielkich sercach - mieszkańców, darczyńców, wolontariuszy i wszystkich tych, którzy wierzą, że dobro wraca.

Nie zabraknie też gości i dodatkowych atrakcji.

Jedną z nich będzie spotkanie z cenioną pisarką związaną z Ostrowem Wielkopolskim, autorką książek łączących grozę, baśń i mroczny folklor. Anna Musiałowicz spotka się z czytelnikami 15 maja oraz przekaże swoje książki na specjalne losowanie.

Dzień wcześniej, 14 maja podczas kiermaszu obecna będzie także Neli – Szkoła Dla Psów, oferując darmowe mini konsultacje dla Opiekunów psów, którzy zakupią książkę na kiermaszu.

Wszystko dziać się będzie w bibliotece głównej przy Wolności - między 16.00 a 19.00 - 14 i 15 maja.

