Ostrów. Mistrzostwa Firefighter na start! Strażacy z Ostrowa liczą na kolejny medalowy sezon!

Za miesiąc Mistrzostwa Europy, w lipcu Mistrzostwa Polski. Mateusz Delinger i Martyna Świerczyk - strażacy z PSP w Ostrowie - rozpoczynają sezon mistrzostw Firefighter
Nasze pierwsze starty rozpoczynają się już w czerwcu. Zaczynamy, można powiedzieć, tak zwane z grubej rury, bo to już zaczynamy od Mistrzostw Europy. Nie mieliśmy, niestety, możliwości jakiegoś przetarcia przed tymi Mistrzostwami Europy na innych zawodach, także startujemy od razu z wysokiego szczebla.
Mistrzostwa Europy w Hanowerze zaplanowane są na dni od 1 czerwca do 6 czerwca. Następnym punktem są oczywiście też bardzo ważne zawody tego typu - Mistrzostwa Polski w Rzeszowie. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Zresztą te przygotowania cały czas trwają, teraz jest już naprawdę intensywnie.
Mówi nam Mateusz Delinger.
Im trudniej na treningach, tym lepiej potem na zawodach - dodaje Martyna Świerczyk.
Jest intensywnie, przygotowujemy się już od zimy, już wchodzimy w taki okres przedstartowy, gdzie jest coraz więcej elementów tego toru. Jest ciężko, no ale takie są właśnie te zawody, że musi być ciężko na treningach, żeby było lekko na torze. Ubiegły sezon był bardzo dobry, były medale, było dużo fajnych momentów.
Teraz rozpoczynamy od Mistrzostw Europy w Hanowerze, później Mistrzostwa Polski, pewnie zdarzą się jakieś starty za granicą, jeszcze do końca nie wiemy w ilu to będzie miejscach. No i myślimy i będzie to dla nas na pewno najważniejsze, żeby lecieć na Mistrzostwa Świata po raz kolejny do Stanów Zjednoczonych.
Ubiegły sezon ostrowscy strażacy zakończyli znakomicie. M.in. z Mistrzostw Firefighter Challenge Championship Dallas 2025 przywieźli aż 12 medali, kilka tytułów mistrzów świata i kilka rekordów świata. I dziś są jednymi z najlepszych na świecie.
Trzymamy kciuki za kolejny medalowy sezon!