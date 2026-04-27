Ostrów. Szykuje się mocne granie! Przed nami 6. Ostrów Rock Festival [POSŁUCHAJ]

Mocne brzmienia kolejny raz w Ostrowie. W ostatni weekend lipca już po raz SZÓSTY odbędzie się OSTRÓW ROCK FESTIVAL, a na nim gwiazdy. M.in. Tiamat i My Dying Bride, Swallow the Sun, czy John Porter, który w Ostrowie świętować będzie 45-lecie płyty Helicopters.
Szósta edycja i trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że poprzeczka została postawiona bardzo wysoko.W tym roku wystąpi plejada gwiazd. Trochę może sentymentem tutaj zapachnie, bo będą to zespoły z lat dziewięćdziesiątych.
Te główne zespoły, tak jak Tiamat i My Dying Bride to są tacy jakby prekursorzy doom czy gothic metalu z tamtych właśnie lat. I to, że oni pojawią się w Ostrowie Wielkopolskim to już jest sensacja sama w sobie. Wtórować im będą zespół z Finlandii, Swallow the Sun, a więc kolejne mroczne dźwięki okraszone pięknym klimatem, pięknym głosem wokalisty. I tutaj uwaga, John Porter, 45-lecie płyty Helicopters, a więc kultowego albumu, który budował rocka w Polsce, jak powszechnie się tutaj mówi.John Porter przyjedzie specjalnie, aby zagrać cały album w Ostrowie Wielkopolskim. Będą Norwedzy z zespołu Avkrvst, będzie brytyjski Ihlo, którzy kilka miesięcy temu byli w Polsce, po raz pierwszy, supportowali uznaną grupę Leprous. Będą Francuzi z bardzo subtelnym dźwiękiem Esthesis.
Będzie Lee Abraham Band z Wielkiej Brytanii, jest to gitarzysta, który poza swoim zespołem udziela się również w zespole Galahad, myślę, że to znana już grupa, która wystąpiła również w Ostrowie kilka lat temu. Będzie polskie Let See Thin z miasta Łodzi, a więc takie granie w stylu Marillion, klimaty art-rockowe.Będzie zespół z Izraela, Scardust, to jest prog-rock, prog-metal, z pięknym wokalem kobiecym, który chyba wszystkie skale już obejmuje, wokalistka jest nieziemska. No i będzie też mała scena, na niej aż sześć zespołów. Będzie wracający po wielu, wielu latach poznański Aion. Będzie Imaginature, power metal z południa. Będzie Haasta, takie trochę jazzowe granie. Będzie Damian Szewczyk, który myślę jest znaną osobą, a to z racji tej, że wystąpił w Voice of Poland.Także tam bitwy z jego udziałem były na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Będzie Alterlife ze Śląska i będzie Rusty Pine, a więc laureat z zeszłorocznego przeglądu "Wszyscy śpiewamy na rockowo" z Ostrowa Wielkopolskiego.
Mówi organizator Robert Wojcieszak, który dodaje,że festiwal zrodził się z jego pasji i dziecięcych marzeń.
Muzyka rockowa jest moją pasją i staram się dzielić tą pasją, staram się zarażać dobrą muzyką, bo na festiwalu nie ma słabych zespołów. Pomaga mi w tym wszystkim Stowarzyszenie Ostrowskie Progi, które powstało, żeby zajmować się tym festiwalem. Także przy okazji serdecznie pozdrawiam wszystkich ze Stowarzyszenia.
Nie zabraknie też imprez towarzyszących, bo będzie strefa promocji, konkursy dla dzieci, giełda winyli czy strefa sztuki.
Ostrów Rock Festival nad zalewem Piaski Szczygliczka 25 i 25 lipca.