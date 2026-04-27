Ostrów. Szykuje się mocne granie! Przed nami 6. Ostrów Rock Festival [POSŁUCHAJ]

2026-04-27 8:30

Fani mocnego brzmienia już mogą się szykować. W lipcu w Ostrowie już po raz szósty odbędzie się OSTRÓW ROCK FESTIVAL.

Ostrów Rock Festiwal

Autor: Ostrów Rock Festiwal/ Facebook

​Mocne brzmienia kolejny raz w Ostrowie. W ostatni weekend lipca już po raz SZÓSTY odbędzie się OSTRÓW ROCK FESTIVAL, a na nim gwiazdy. M.in. Tiamat i My Dying Bride, Swallow the Sun, czy John Porter, który w Ostrowie świętować będzie 45-lecie płyty Helicopters.

Szósta edycja i trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że poprzeczka została postawiona bardzo wysoko.W tym roku wystąpi plejada gwiazd. Trochę może sentymentem tutaj zapachnie, bo będą to zespoły z lat dziewięćdziesiątych.

Te główne zespoły, tak jak Tiamat i My Dying Bride to są tacy jakby prekursorzy doom czy gothic metalu z tamtych właśnie lat. I to, że oni pojawią się w Ostrowie Wielkopolskim to już jest sensacja sama w sobie. Wtórować im będą zespół z Finlandii, Swallow the Sun, a więc kolejne mroczne dźwięki okraszone pięknym klimatem, pięknym głosem wokalisty. I tutaj uwaga, John Porter, 45-lecie płyty Helicopters, a więc kultowego albumu, który budował rocka w Polsce, jak powszechnie się tutaj mówi.John Porter przyjedzie specjalnie, aby zagrać cały album w Ostrowie Wielkopolskim. Będą Norwedzy z zespołu Avkrvst, będzie brytyjski Ihlo, którzy kilka miesięcy temu byli w Polsce, po raz pierwszy, supportowali uznaną grupę Leprous. Będą Francuzi z bardzo subtelnym dźwiękiem Esthesis.

Będzie Lee Abraham Band z Wielkiej Brytanii, jest to gitarzysta, który poza swoim zespołem udziela się również w zespole Galahad, myślę, że to znana już grupa, która wystąpiła również w Ostrowie kilka lat temu. Będzie polskie Let See Thin z miasta Łodzi, a więc takie granie w stylu Marillion, klimaty art-rockowe.Będzie zespół z Izraela, Scardust, to jest prog-rock, prog-metal, z pięknym wokalem kobiecym, który chyba wszystkie skale już obejmuje, wokalistka jest nieziemska. No i będzie też mała scena, na niej aż sześć zespołów. Będzie wracający po wielu, wielu latach poznański Aion. Będzie Imaginature, power metal z południa. Będzie Haasta, takie trochę jazzowe granie. Będzie Damian Szewczyk, który myślę jest znaną osobą, a to z racji tej, że wystąpił w Voice of Poland.Także tam bitwy z jego udziałem były na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Będzie Alterlife ze Śląska i będzie Rusty Pine, a więc laureat z zeszłorocznego przeglądu "Wszyscy śpiewamy na rockowo" z Ostrowa Wielkopolskiego.

Mówi organizator Robert Wojcieszak, który dodaje,że festiwal zrodził się z jego pasji i dziecięcych marzeń.

Muzyka rockowa jest moją pasją i staram się dzielić tą pasją, staram się zarażać dobrą muzyką, bo na festiwalu nie ma słabych zespołów. Pomaga mi w tym wszystkim Stowarzyszenie Ostrowskie Progi, które powstało, żeby zajmować się tym festiwalem. Także przy okazji serdecznie pozdrawiam wszystkich ze Stowarzyszenia.

To już szósta edycja festiwalu - zaprasza organizator Robert Wojcieszak
Nie zabraknie też imprez towarzyszących, bo będzie strefa promocji, konkursy dla dzieci, giełda winyli czy strefa sztuki.

Ostrów Rock Festival nad zalewem Piaski Szczygliczka 25 i 25 lipca.

„Głośne słuchanie”, czyli audiobooki „od kuchni”. Nowy projekt w Mediatece w Os…
Quiz. Czy pamiętasz wszystkie Orkiestry Męskiego Grania?
Pytanie 1 z 10
Kto był szefem muzycznym pierwszej Orkiestry?