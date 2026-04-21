„Głośne słuchanie”, czyli audiobooki „od kuchni”. Nowy projekt w Mediatece w Ostrowie

To propozycja dla każdego. Ostrowska Mediateka startuje z nowym projektem „Głośne słuchanie”. Chodzi o audiobooki i słuchowiska. Będą warsztaty, wspólne odsłuchy i spotkania z lektorami. Na realizację jest 10 tysięcy złotych dotacji z ministerialnego programu Partnerstwo dla książki.

Największa atrakcja? Studio nagrań. To właśnie tu uczestnicy zobaczą, jak powstaje audiobook. I nie tylko zobaczą, bo będzie można też spróbować swoich sił przy mikrofonie.

Mediateka jest taką filią, w której nie tylko wypożycza się audiobooki, ale też się je nagrywa, ponieważ dysponujemy studiem nagrań. No i w związku z tym jesteśmy chyba jak najbardziej taką przestrzenią dedykowaną do tego rodzaju działań. No i tutaj powstał pomysł, żeby jeszcze rozpropagować te idee - mówi kierownik, Bogna Skrzypczak-Walkowiak.

W planie zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Będą lekcje o audiobookach, szkolenia i spotkania.

Te lekcje i wykłady będą poświęcone działalności studia oraz temu, w jaki sposób nagrywa się różne materiały. Ponadto odbędą się szkolenia zarówno dla kadry bibliotekarskiej, jak i dla mieszkańców miasta. Ich tematyka będzie dotyczyć tworzenia zbiorów cyfrowych oraz udostępniania ich w przestrzeni internetowej. To właśnie planujemy zrealizować. Oczywiście przewidujemy także spotkanie autorskie. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić aktora, który jest jednocześnie lektorem audiobooków i będzie mógł opowiedzieć naszym czytelnikom, jak wygląda jego praca, czyli przekazywanie literatury w innej, dziś bardzo popularnej formie. Aktor przybliży proces powstawania audiobooków, opowie, jak się nad nimi pracuje, co - jak sądzimy - wzbogaci naszą ofertę i zachęci osoby, które jeszcze nie korzystały z mediateki, aby ją odwiedziły - dodaje kierownik.

Będą też wspólne odsłuchy książek i rozmowy o nich. Ale trochę inaczej niż w klasycznym klubie książki. Tu liczy się słuchanie.

Wiele osób uważa, że audiobook to gorsza książka, a tymczasem prezentacja aktorska tych treści jest sztuką samą w sobie. To już jest uczestnictwo w nowej formie kultury - mówi kierownik.

Projekt potrwa do listopada. Obowiązują zapisy - wszystkie szczegóły sprawdzicie na Facebooku Mediateki.