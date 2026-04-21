Przygodzice. Jest piąte jajo! Czekamy na młode!

Jest PIĄTE jajo w gnieździe na kominie w Przygodzicach. Pojawiło się w poniedziałkowy wieczór, tuż przed godziną 23.00.

Co skrupulatnie odnotowali internauci, którzy śledzą losy gniazda niemal w każdej minucie.

Teraz zostaje czekać na młode - wysiadywanie trwa od 33 do 35 dni więc pierwszego malucha możemy spodziewać się w połowie maja. Kolejne - tak jak w przypadku jaj - powinny pojawiać się średnio co dwa dni.

To już 21 sezon przygodzickiego gniazda. To najstarszy taki projekt w Polsce - jeśli chodzi o kamerę i połączenie internetowe w gnieździe.

Naukowcom daje wiedzę o tych ptakach, ich zwyczajach i losach, a internautom - którzy są na cały świecie - możliwość przeżywania codzienności bocianów.

W tym roku ptaki pojawiły się z początkiem kwietnia. O gniazdo były bójki i awantury. Zasiedliła je para, która przegoniła pierwszego lokatora, choć i ona musi zmagać się z intruzami.

Ale na razie dobrze sobie radzi. Pierwsze jajo pojawiło się w niedzielę 12 kwietnia, i do wczoraj - co dwa dni - samica znosiła kolejne. Jaj jest pięć, więc teraz nie zostaje nic innego jak czekać aż pojawią się młode...

A wszystko to możecie cały czas podglądać na bociany.przygodzice.pl