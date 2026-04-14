Przygodzice. Jest pierwsze jajo!

Jest pierwsze jajo w słynnym bocianim gnieździe w podostrowskich Przygodzicach. Pojawiło się szybko - zaledwie kilka dni po tym, jak para osiedliła się na kominie.

Przygoda złożyła je w niedzielę wieczorem, 12.04., w 6. dniu pobytu na gnieździe. Zniesienie mogliśmy zobaczyć o 22:12, gdy samica podniosła się z dołka lęgowego. Dziedzic klekotem wyraził swoją akceptację, po czym bociany pochyliły się zgodnie nad jajkiem porządkując wokół niego wyściółkę.

Poinformowali opiekunowie gniazda.

Zgodnie z kalendarzem zniesień, dziś późnym wieczorem można oczekiwać jaja numer dwa, bo samica znosi je co dwa dni.

To 21. sezon podglądania życia ptasiej rodziny. Kamera w gnieździe na kominie Urzędu Gminy pojawiła się w 2006 roku. To najstarszy projekt obserwacji bocianów online w Polsce.