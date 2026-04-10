Ostrów. Remont auli u "Reymonta" na finiszu!

Prace mają zakończyć się do lata. Remont zabytkowej auli w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie na finiszu. To była gruntowna modernizacja, która pozwoli na nowe otwarcie dla tego miejsca, które stanie się też salą widowiskową, która pomieści nawet 200 osób.
Finiszujemy faktycznie, ta aula teraz będzie upiększana. Z jednej strony to, czego nie widać, czyli wentylacja, klimatyzacja, te prace idą bardzo dobrze. A z drugiej strony budowa sceny, obudowy słupów, balkon plus podłoga i nagłośnienie. Tak więc prace się toczą i mam wrażenie, że 30 czerwca zakończymy. Natomiast nowy rok szkoły rozpoczniemy wreszcie z nową, pięknie odremontowaną aulą.
Mówi dyrektor szkoły Marek Śmiłowicz.
Odnowione zostały już też piękne, zabytkowe witraże.
Te, które są, są odnowione, są już w oknach nowych oprawione, zawieszone, także te witraże się bardzo ładnie prezentują.
Dodaje dyrektor "Reymonta".
Ma być także dodatkowy witraż - ale to niespodzianka, o której dowiemy się po zakończeniu prac.
Koszt inwestycji to 2 miliony złotych. Płaci Powiat Ostrowski i Polski Ład.