Ostrów. 5-latek postrzelony z wiatrówki. Winny brat?

Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-stoletniego brata. Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie na terenie prywatnej posesji w Odolanowie pod Ostrowem Wielkopolskim.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza. Poszkodowany został przetransportowany do placówki medycznej. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej.

Mówi Ewa Golińska - Jurasz rzeczniczka policji w Ostrowie.

5-latek - jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Ostrowie. Rokowania są dobre, choć obrażenia brzucha były rozległe.

Policja zabezpieczyła broń, na którą nie trzeba mieć pozwolenia. Rodzice byli trzeźwi - dodaje rzeczniczka.

Na miejscu zdarzenia wykonano m.in. oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono broń. Na ten rodzaj broni nie jest wymagane pozwolenie. Zbadano również stan trzeźwości rodziców - byli trzeźwi. Ustalono, że pod tym adresem nie odnotowano interwencji związanych z przemocą domową. O zdarzeniu został poinformowany Sąd Rodzinny i Nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim.

Sprawa jest wyjaśniana. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek.