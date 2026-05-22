Lewków. Od weekendu NOWOSIELSKI w muzeum!

Wszystkie prace są już na miejscu. Trwają ostatnie przygotowania otwarcia nowej wystawy w Lewkowie. To „Misterium codzienności” - czyli 23 dzieła znakomitego polskiego artysty Jerzego Nowosielskiego.

To będzie największa w Wielkopolsce wystawa prac tego twórcy. Okazją jest 15. rocznica jego śmierci - mówi nam Sylwia Nowicka, dyrektor muzeum. - Dzieła mamy wypożyczone z trzech wiodących polskich muzeów: Muzeum Sztuki w Łodzi (12 prac), Muzeum Narodowego we Wrocławiu (4 prace) i z Muzeum KUL w Lublinie (4 ikony), a 3 prace są ze zbiorów prywatnych. Wystawie towarzyszy katalog, w którym część dotyczącą artysty opracowała doktor Krystyna Czerni, biografka Nowosielskiego.

Jak zawsze przy takich wystawach - są też tzw. wydarzenia towarzyszące. To m.in. warsztaty pisania ikon.

Kuratorką i pomysłodawczynią wystawy jest Ewa Kopeć, edukator artystyczna z lewkowskiego muzeum.

Przygotowaliśmy scenariusze oprowadzań kuratorskich, są zaplanowane warsztaty dla młodzieży szkolnej, specjalistyczne warsztaty pisania ikon dla zaawansowanych uczestników. Elementem składowym wystawy będzie prezentacja filmu pt. „Byty subtelne” Katarzyny Kural Sadowskiej. Będą też niedzielne, rodzinne oprowadzania - zachęcamy do śledzenia naszej strony i mediów społecznościowych – podkreśla Ewa Kopeć.

Pierwsze oprowadzanie kuratorskie już w niedzielę 24 maja.

Wystawa czynna będzie do 16 października.

Jak dojechać do Muzeum w Lewkowie?

🚂 Pociągiem do stacji Ostrów Wielkopolski, linie regionalne zatrzymują się na do stacji Czekanów; stąd 1 km do muzeum (pieszo)🚌 Autobusem nr 14 ze stacji PKP w Ostrowie Wielkopolskim

🚗 Samochodem DK nr 25 w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego, zjazd na Lewków ul. Kwiatkowska 6c, 63-410

✈️🚁 Prywatnym samolotem lub śmigłowcem. Lotnisko Michałów jest oddalone 1 km od Lewkowa; można tu skakać zespadochronem 🪂☺️

🚲🏍 Rowerem, motorem - ścieżka rowerowa prowadzi pod samą bramę pałacu

🚕 Bolt, taxi z PKP Ostrów Wielkopolski, koszt dojazdu do Lewkowa to 18/20 zł.