Odolanów. Dwa dni i noc ze średniowiecznymi wojami i zabawą już w czerwcu!

Angażujemy też nasze Koła Gospodyń Wiejskich, które będą przygotowywały potrawy takie regionalne, takie potrawy, które jemy też od wieków, a nawet czasami nie mamy o tym pojęcia, że to jest, skąd to się wzięło, skąd są pierogi, co to są podpłomyki. Jemy pizzę codziennie, może nie codziennie, ale często jemy pizzę, a tak naprawdę to bazą taką to mógł być podpłomyk. Będzie też robione właśnie, w tamtym roku już mieliśmy, to był jeden dzień Nocy Świętojańskiej, Nocy z Bartoszem.

W tym roku chcemy dwa dni, w tamtym roku też było na przykład na żywo pieczone podpłomyki i naprawdę kolejka się ustawiała. Chcemy pokazać właśnie naszym mieszkańcom, ale też zainteresować nie tylko naszych mieszkańców, jak to było i jakie to były dziwne czasy.

Będzie dużo różnych atrakcji, oprócz tego tych rekonstruktorów, osady słowiańskiej i rycerskiej, będą świetne koncerty. To będzie muzyka folkowa, która będzie też nawiązywać do całego charakteru tego wydarzenia, ale też mamy firershow, spektakularne ognie, żonglowanie ogniami, i myślę, że to co roku budzi zainteresowanie. Oczywiście obrządek Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej, bo właśnie te dwa obrządki, tak jakby one się bardzo wiążą jeden z drugim.

To jest ta transformacja, którą przechodziliśmy przez stulecia. Cały ten obrządek będzie prowadzony przez Zespół Ludowy Łany. To jest bardzo duży zespół, 50 osób, który zrobi wspaniałe przedstawienie Nocy Świętojańskiej, przeprowadzi nas przez cały obrządek, razem z ogniskami, razem z tańcami, pokazami i śpiewem.