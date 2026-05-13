Odolanów. Dwa dni i noc ze średniowiecznymi wojami i zabawą już w czerwcu!

Obozowisko słowiańskie, pokazy walk wojów, warsztaty dawnych rzemiosł, gra terenowa i koncerty. To - m.in. - już 20 i 21 czerwca w Odolanowie podczas festiwalu „Gród Bartosza: Noc Dwóch Tradycji”. Wydarzenie ma promować miasto i przypomnieć jego założyciela Bartosza.
Widowisko. Właściwie chcielibyśmy, żeby docelowo był to festiwal. Festiwal pokazujący dawne życie na terenach Odolanowa, na terenach Polski - mówi burmistrz Odolanowa Marcin Szorski.
Wychodzimy z założenia, że mamy, mieliśmy Bartosza, jednego z największych rycerzy średniowiecznych w Wielkopolsce, ale w ogóle bardzo znaczącego władcę ziem wielkopolskich, działającym razem z królami polskimi. I na bazie tego, i książek, które ostatnio wyszły o Bartoszu, autorstwa pani Dominik Stawickiej, budujemy historię, budujemy narrację naszej historii. Chcemy pokazać ludziom, jak wyglądało to życie kiedyś, jak wyglądało w średniowieczu.I w tym roku chcemy rozłożyć to na dwa dni. Pierwszy dzień, 20 czerwca, sobota, to będzie dzień słowiański. Będziemy pokazywać, jak żyli ludzie w czasie średniowiecza, jakimi rzemiosłami się zajmowali, jak to było w takiej osadzie i czego się musieli nauczyć i co potrzebowali do życia.
Drugi dzień to będzie już dzień rycerski, czyli przedstawienie tego, jak wchodziło chrześcijaństwo na nasze ziemię. Chcielibyśmy, i tutaj już z proboszczem naszej parafii z rynku, rozmawialiśmy i chcielibyśmy ten dzień zacząć od mszy w języku łacińskim. Chcemy zbudować taki klimat, później przejście po mszy z całym sztabem wojów, rycerzy do Parku Natury i obrządek święcenia wody, czyli nocy świętojańskiej, powiązane ze świętym Krzysztofem.
To mają być dwa dni świetnej zabawy połączonej jednak z pewną nauką, przekazem historycznym - dodaje burmistrz.
To ma połączyć te dwa światy, świat wiary słowiańskiej z chrześcijańską. To będzie pokazywać też ludziom, jak ewoluowała nasza społeczność i pokazywało też, co tak naprawdę z tego świata rodzimowierców jest teraz kontynuowane również w wierze chrześcijańskiej. Jak to wszystko się łączy, bo to nie jest tak, że się odcięło i zniknęło to, co było kiedyś, tylko to jest kontynuacja.
W tym czasie w Odolanowie będą grupy rekonstrukcyjne, będzie osada słowiańska, będzie obóz rycerski. Ludzie będą chodzili w ubraniach takich z epoki. Będą pokazy walki, pokazy broni, jakie były używane.
Nie zabraknie też przysmaków, rodem ze średniowiecza i dobrej muzyki - obiecują władze Odolanowa.
Angażujemy też nasze Koła Gospodyń Wiejskich, które będą przygotowywały potrawy takie regionalne, takie potrawy, które jemy też od wieków, a nawet czasami nie mamy o tym pojęcia, że to jest, skąd to się wzięło, skąd są pierogi, co to są podpłomyki. Jemy pizzę codziennie, może nie codziennie, ale często jemy pizzę, a tak naprawdę to bazą taką to mógł być podpłomyk. Będzie też robione właśnie, w tamtym roku już mieliśmy, to był jeden dzień Nocy Świętojańskiej, Nocy z Bartoszem.
W tym roku chcemy dwa dni, w tamtym roku też było na przykład na żywo pieczone podpłomyki i naprawdę kolejka się ustawiała. Chcemy pokazać właśnie naszym mieszkańcom, ale też zainteresować nie tylko naszych mieszkańców, jak to było i jakie to były dziwne czasy.
Będzie dużo różnych atrakcji, oprócz tego tych rekonstruktorów, osady słowiańskiej i rycerskiej, będą świetne koncerty. To będzie muzyka folkowa, która będzie też nawiązywać do całego charakteru tego wydarzenia, ale też mamy firershow, spektakularne ognie, żonglowanie ogniami, i myślę, że to co roku budzi zainteresowanie. Oczywiście obrządek Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej, bo właśnie te dwa obrządki, tak jakby one się bardzo wiążą jeden z drugim.
To jest ta transformacja, którą przechodziliśmy przez stulecia. Cały ten obrządek będzie prowadzony przez Zespół Ludowy Łany. To jest bardzo duży zespół, 50 osób, który zrobi wspaniałe przedstawienie Nocy Świętojańskiej, przeprowadzi nas przez cały obrządek, razem z ogniskami, razem z tańcami, pokazami i śpiewem.
Udział będzie bezpłatny.
Miasto przygotuje też - darmowe - pole namiotowe dla tych, którzy chcą zagościć w Odolanowie na całe dwa festiwalowe dni.
