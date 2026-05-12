Powiat ostrowski. Młodzi chcą być strażakami? Chętnych do młodzieżowych drużyn nie brakuje!

Chętnie zakładają mundur i ćwiczą. I uczą się odpowiedzialności i pracy strażaka.
W powiecie ostrowskim już ponad 700 dzieci i młodzieży uczestnicy w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, które działają przy jednostkach OSP.
Tata jest strażakiem, to i my jesteśmy w drużynie - mówią dzieci. - Tu uczymy się jak wygląda praca strażaka, zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy. Mamy też treningi, bo bierzemy udział w zawodach takich drużyn.
Jest super - dodają koleni młodzi strażacy. - Koledzy namówili mnie, to jestem. I nie żałuję, fajnie się bawię i mam fajnych przyjaciół.
Bo takie drużyny to trochę jak grupa przyjaciół, którzy spędzają ze sobą dużo czasu.
Dzieci w młodzieżowych drużynach pożarniczych zajmują się rozwijaniem zainteresowań pożarniczych, poznają ten fach, służbę pożarniczą, uczą się wiedzy teoretycznej, startują w konkursach. Jako oddział powiatowy też robimy bardzo dużo imprez sportowych i sportowo-pożarniczych, takie jak olimpiada MDP, zawody MDP, rajdy piesze MDP, a także obóz letni w Boszkowie - mówi nam Wojciech Krawczyk, opiekun MDP w powiecie ostrowskim. - I to są wydarzenia, w trakcie których nie tylko promujemy sport, kulturę fizyczną, ale także wiedzę i umiejętności pożarnicze, które mają im pomóc później żyć bezpiecznie. I zostać strażakiem.
Zazwyczaj to jest tak, że grupy rówieśnicze się tworzą i jest to ciekawy sposób atrakcyjny dla spędzania wolnego czasu, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie oferta jakaś edukacyjna, kulturalna jest uboższa. A tutaj w ramach tego z opiekunami z jednostek OSP, coraz więcej także jest pań w jednostkach OSP, no biorą szlify służby pożarniczej, biorą szlify takiej także pracy społecznej, współodpowiedzialności za lokalne środowisko, więc my mówimy, że nie tylko ich uczymy rzemiosła pożarniczego, nie tylko sportu, ale także współczesnego patriotyzmu i troski o swoje małe ojczyzny.
Co ciekawe - ostatnie lata to coraz większe zainteresowanie takimi drużynami.
Myślę, że w ostatnich latach dzięki temu, że trochę pieniędzy pojawiło się na Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, ale także to, że w tych jednostkach pojawiło się dużo nowego sprzętu i jest tym czymś, co motywuje także i interesuje młodzież.No tych czynników jest myślę, że wiele. Straż się stała modna, atrakcyjna i trendy. Myślę, że to, że strażacy są bardzo blisko ludzi, bardzo chętnie pomagają, a przede wszystkim straż pożarna w przeciwieństwie do innych służb państwowych, które są przecież także potrzebne, nie są służbą represyjną.
Dodaje Wojciech Krawczyk.
W powiecie ostrowskim jest 96 jednostek OSP, działa przy nich 57 drużyn młodzieżowych.