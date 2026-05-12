Powiat ostrowski. Młodzi chcą być strażakami? Chętnych do młodzieżowych drużyn nie brakuje!

Dzieci w młodzieżowych drużynach pożarniczych zajmują się rozwijaniem zainteresowań pożarniczych, poznają ten fach, służbę pożarniczą, uczą się wiedzy teoretycznej, startują w konkursach. Jako oddział powiatowy też robimy bardzo dużo imprez sportowych i sportowo-pożarniczych, takie jak olimpiada MDP, zawody MDP, rajdy piesze MDP, a także obóz letni w Boszkowie - mówi nam Wojciech Krawczyk, opiekun MDP w powiecie ostrowskim. - I to są wydarzenia, w trakcie których nie tylko promujemy sport, kulturę fizyczną, ale także wiedzę i umiejętności pożarnicze, które mają im pomóc później żyć bezpiecznie. I zostać strażakiem.

Zazwyczaj to jest tak, że grupy rówieśnicze się tworzą i jest to ciekawy sposób atrakcyjny dla spędzania wolnego czasu, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie oferta jakaś edukacyjna, kulturalna jest uboższa. A tutaj w ramach tego z opiekunami z jednostek OSP, coraz więcej także jest pań w jednostkach OSP, no biorą szlify służby pożarniczej, biorą szlify takiej także pracy społecznej, współodpowiedzialności za lokalne środowisko, więc my mówimy, że nie tylko ich uczymy rzemiosła pożarniczego, nie tylko sportu, ale także współczesnego patriotyzmu i troski o swoje małe ojczyzny.