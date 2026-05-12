Ostrów. Wielka zbiórka szkła już w sobotę!

Zasady są proste: za każde 10 przyniesionych słoików lub butelek uczestnicy otrzymają jedną sadzonkę lawendy w doniczce. Organizatorzy przygotowali aż 1500 roślin, a limit wynosi maksymalnie 4 sztuki na osobę. Akcja potrwa od godziny 9:00 do 12:00 lub do wyczerpania zapasów sadzonek. Nie jest to tylko atrakcyjna zachęta, ale przede wszystkim symbol drugiego życia, które można dać odpadom, a przy okazji zyskać ozdobę swojego ogródka czy mieszkania - informują organizatorzy akcji.

Szkło jest materiałem wyjątkowym, ponieważ może być przetwarzane nieskończoną liczbę razy. Butelka czy słoik, które trafiają do odpowiedniego pojemnika, wracają na rynek jako nowe opakowania, oszczędzając zasoby naturalne. Każda poddana recyklingowi szklana butelka to około 1100 watów zaoszczędzonej energii. W praktyce oznacza to kilka godzin pracy urządzeń, z których korzystamy na co dzień od komputera po oświetlenie. W skali miasta, a tym bardziej kraju, te liczby zaczynają mieć olbrzymie znaczenie.