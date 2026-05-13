Ostrów. Będzie można sprawdzić swoją wytrzymałość. Przed nami kolejny Test Coopera!

2026-05-13 13:00

W Ostrowie - po raz 13. odbędzie się Test Coopera. 2 czerwca na boisku przy III LO będzie można wziąć udział w biegu, który jest testem naszej sprawności i wytrzymałości. Poleca Radio ESKA.

Ostrowski Test Coopera

i

Autor: BŹ

13. Test Coopera już 2 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim.Sprawność i kondycję będzie można sprawdzić na boisku III Liceum. Jak co roku test połączony będzie z festynem promującym zdrowy tryb życia.

Sam test to 12-stominutowy bieg ciągły. To próba wytrzymałościowa, którą podjąć może każdy - niezależnie od wieku.

Test polega na 12-minutowym biegu ciągłym. Jest to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera obecnie stosowana do badania wytrzymałości. Zapraszmy do udziału osoby w każdym wieku, od juniorów do seniorów - informują organizatorzy.

Tradycyjnie też, podczas XIII Ostrowskiego Testu Coopera przygotowana zostanie rywalizacja szkół, drużyn, a także w kategoriach: najmłodszy/najstarszy uczestnik oraz najlepszy wynik wśród kobiet i mężczyzn. 

 

Wydarzenie poleca Radio Eska.

Przeczytaj także:
Ostrów. Wielka zbiórka szkła już w sobotę!
Quiz tylko dla prawdziwego Polaka. Rozpoznaj występ Polski na Eurowizji po jednym KADRZE
Pytanie 1 z 12
Kto jest na zdjęciu?
Eurowizja 2018: Michał Szpak o porażce Polski podczas konkursu