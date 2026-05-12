Kolejna szansa na medal? Ostrowianin w kadrze na Mistrzostwa Europy w Socca

To będzie dla niego kolejna szansa na medal. Kamil Kucharski w kadrze na Mistrzostwa Europy w Socca. Zawody rozgrywane będą w Albanii w dniach od 20 do 24 maja.
W tej kadrze już niezmiennie jestem od 7 lat. Powołał mnie trener Klaudiusz Hirsch. W tym roku idziemy bronić Mistrzostwa Europy. Jak to mówią, ciężej będzie na pewno obronić niż było zdobyć, aczkolwiek nam też bardzo ciężko było zdobyć przez te wiele lat. Gdzieś byliśmy tymi srebrnymi, brązowymi medalistami, a na te złote medale czekaliśmy długo, w końcu się ich doczekaliśmy. Także zrobimy na pewno wszystko, żeby je obronić.
Wylatujemy już w przyszły poniedziałek, a zaczynamy od 20 maja.
Mówi nam Kamil Kucharski, który dodaje, że Polacy od lat są w światowej czołówce, jeśli chodzi o tę odmianę piłki nożnej.
Jesteśmy drudzy w rankingu, co też jest dla mnie śmieszną historią, bo wyprzedza nas Kazachstan, gdzie jesteśmy aktualnymi, Mistrzami Europy i Mistrzami Świata, więc więcej się nie da wygrać. No ale to i tak pokazuje, że jesteśmy w tej czołówce już od lat, bo od samego początku gdzieś chyba z trójki nigdy nie wypadliśmy. Także tak mogę stwierdzić, że jesteśmy w tej dyscyplinie potęgą.
Nam nie zostaje nic innego jak TRZYMAĆ KCIUKI i za Kamila, i za całą drużynę!