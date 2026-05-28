Ostrów. Mieszkania dla seniorów coraz bliżej?

Jest projekt, są pieniądze, miasto wybiera wykonawcę. Chodzi o przebudowę dawnego przedszkola Calineczka w Ostrowie na mieszkania dla seniorów. Ma być ich 30.

Na przetarg zgłosiło się 8 chętnych, w czerwcu ma być podpisana umowa z wygranym, tak by inwestycja ruszyła latem.

Otwarliśmy oferty. Na wykonanie tej inwestycji wpłynęło aż 8 ofert. Najtańsza oferta to 8 milionów 300 tysięcy złotych, co dla nas oznaczało, że brakuje nam miliona złotych, żeby móc podpisać umowę i zacząć to zadanie realizować. Na sesji w zmianach do budżetu taką zmianę zaproponowaliśmy. Została ona przegłosowana. Milion dokładamy, w związku z czym lada moment będzie można dokonać wyboru i podpisać w połowie czerwca stosowną umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Szacujemy, że lipiec, sierpień zaczną się roboty. One muszą zacząć się od dachu, bo on jest w najgorszym stanie. Ale to co najważniejsze, w tym miejscu, które zawsze kojarzyło nam się z działalnością publiczną, bo przecież tam przez wiele, wiele lat było miejskie przedszkole, ta miejska funkcja nadal zostanie utrzymana. Projekt przewiduje po pierwsze przepiękną rewitalizację tego obiektu, rozbudowę tego obiektu. Kiedy ją prezentowaliśmy mieszkańcom Ostrowa wzbudziła naprawdę szczery zachwyt, więc to takie kolejne zaniedbane miejsce w Śródmieściu zyska swój nowy blask. Ale to co ważniejsze, ta funkcja społeczna to mieszkania komunalne, które dedykowane będą głównie osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom, które mają ograniczoną zdolność poruszania się.

Mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

W dawnym przedszkolu przy Wolności ma powstać blisko 30 mieszkań – kawalerek o powierzchni 35 m2.

Budynek w całości ma być przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Miasto na ten cel dostało w ubiegłym roku dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.