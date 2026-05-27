Ostrów. Piaski Szczygliczka tuż przed letnim sezonem

Trwają porządki nad zalewem Piaski Szczygliczka. Za oknami coraz cieplej, sezon letni za pasem.

- Teren trzeba przygotować, tak by latem mieszkańcy i goście mogli wypoczywać i dobrze się bawić - mówi Wojciech Białas, szef miejskiej spółki CRK Zieleń i Rekreacja, któremu teren ten podlega.

Pracuje obecnie pięć osób, które ten obiekt przygotowują do sezonu. W tej chwili jesteśmy w takim bardzo niekorzystnym okresie. Maj to jest taki okres, gdzie niestety, ale w bardzo szybkim tempie rośnie trawa. I tutaj ci ludzie robią wszystko, by te Piaski były utrzymane w jak najlepszej kondycji.

Przed sezonem spółka chce także przeprowadzić remont pomostu, który już modernizacji wymaga - dodaje prezes Wojciech Białas.

Tu chcemy w tym roku wymienić co najmniej część pomostu. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 100 tysięcy złotych. Jest to niemały wydatek, który spółka zamierza ponieść tylko na renowację tego obiektu. Cały pomost to jest około 100 metrów. Natomiast tak tego nie można liczyć, bo trzeba też wymienić wszystkie wzmocnienia, które są. Cały pomost jest usadowiony na pływakach siatkowo-betonowych. Jest cała konstrukcja wsporcza do wykonania.

Sezon powinien ruszyć w czerwcu, najpóźniej z początkiem wakacji.