Krotoszyn. Tragiczny finał wędkowania. Nie żyje 41- latek

2026-06-06 20:48

Policja i prokurator wyjaśniają okoliczności śmierci 41-letniego wędkarza, którego - podczas łowienia ryb - poraził prąd. Do tragedii doszło w sobotnie wczesne popołudnie na łowisku w Biadkach.

Wędkarz

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Autor: Sergii Sobolevskyi/ Shutterstock

Tragiczny finał wędkowania na łowisku w BIADKACH w powiecie krotoszyńskim.Nie żyje 41-wędkarz.

Podczas łowienia ryb na akwenie w miejscowości Biadki zmarł 41-letni mieszkaniec Kalisza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas zarzucania wędki mężczyzna prawdopodobnie zahaczył o napowietrzną linię średniego napięcia.

Wskutek porażenia prądem doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego podjął reanimację, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon.

Mówi nam Piotr Szczepaniak, rzecznik policji w Krotoszynie. 

Ciało 41-latka zabezpieczono do sekcji zwłok.

Na miejscu pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii.

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