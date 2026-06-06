Krotoszyn. Tragiczny finał wędkowania. Nie żyje 41- latek

Podczas łowienia ryb na akwenie w miejscowości Biadki zmarł 41-letni mieszkaniec Kalisza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas zarzucania wędki mężczyzna prawdopodobnie zahaczył o napowietrzną linię średniego napięcia.

Wskutek porażenia prądem doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego podjął reanimację, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon.