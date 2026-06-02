Międzynarodowe ćwiczenia psów służbowych już w przyszły weekend w Ostrowie. Będą symulacje zagrożeń, drony i strefa dla mieszkańców [POSŁUCHAJ]

Już w przyszły weekend Ostrów będzie gospodarzem międzynarodowego wydarzenia poświęconego bezpieczeństwu. Przez dwa dni potrwa tu Cerberus K9. Do miasta przyjadą przewodnicy psów służbowych, instruktorzy i przedstawiciele różnych służb z Polski oraz innych krajów.

Ćwiczenia i szkolenia będą odbywać się jednocześnie w pięciu miejscach. To 3MK Arena, Stadion Miejski, Piaski-Szczygliczka, Szkoła Mundurowa w Przygodzicach oraz teren ORLEN-u w Gorzycach.

To druga edycja Cerberusa. Pierwsza odbyła się rok temu w Gdyni. Tym razem organizatorzy wybrali Ostrów.

Wybraliśmy Ostrów, bo to miasto daje realne możliwości stworzenia scenariuszy działań K9 i bezpieczeństwa na poziomie dostępnym dotychczas głównie podczas specjalistycznych wydarzeń zagranicznych. To wydarzenie ma dla mnie również bardzo osobisty wymiar. Fundacja PACTA K9, która jest organizatorem, jest zarejestrowana na terenie naszej gminy, a ja sam przez wiele lat pełniłem służbę jako funkcjonariusz ostrowskiej policji - mówi organizator wydarzenia i prezes fundacji, Mariusz Lis.

W programie są szkolenia i ćwiczenia związane z pracą psów służbowych. Uczestnicy będą ćwiczyć między innymi tropienie, wyszukiwanie ludzi i różnych zapachów, działania ratownicze oraz pracę z dronami.

Część wydarzenia będzie otwarta dla mieszkańców. Głównym miejscem Cerberusa będzie 3MK Arena. To właśnie tu m.in. będzie można zobaczyć część ćwiczeń, czy też odwiedzić strefę edukacyjną.

Impreza będzie otwarta dla lokalnej społeczności oraz gości, którzy będą chcieli to zobaczyć z zewnątrz. Sercem wydarzenia będzie 3MK Arena. Będzie można tam odwiedzić konferencję bezpieczeństwa, strefę edukacyjną i obserwować wybrane działania zespołów. Ogromnie ważnym punktem jest też otwarta strefa pierwszej pomocy prowadzona przez ratowników medycznych ostrowskiego WOPR-u - dodaje organizator.

Jednym z punktów programu będzie symulacja zamachu terrorystycznego. Część ćwiczeń mieszkańcy będą mogli zobaczyć w okolicach 3MK Areny. Będzie można przyjrzeć się z bliska pracy służb i psów biorących udział w szkoleniach.

Chciałem pokazać mieszkańcom Ostrowa i naszego powiatu, jak ogromną wartość dla bezpieczeństwa ludzi mają odpowiednio wyszkolone psy i profesjonalnie przygotowane zespoły K9. To nie będzie widowisko. Będą to realne umiejętności, które każdego dnia pomagają odnajdywać ludzi, wykrywać zagrożenia i ratować życie - dodaje organizator.

Cerberus K9 odbędzie się 13 i 14 czerwca.

Dlaczego warto wziąć udział i to zobaczyć? Powiem szczerze, że w mojej ocenie, są to pierwsze manewry tego typu, w tej części Polski, na taką skalę i z tak szerokim potencjałem jeśli chodzi o sektor bezpieczeństwa. To przyjazd 15 delegacji z 7 krajów, międzynarodowi instruktorzy. To poziom światowy. Warto zobaczyć jak pracują zagraniczni specjaliści, jak dzielą się wiedzą. Warto posłuchać również też i ludzi, prelegentów, którzy będą na miejscu, którzy tak naprawdę mają potężny bagaż doświadczenia, jeśli chodzi o cały sektor bezpieczeństwa obrony cywilnej - mówi Mariusz Lis.

