Broniszewice. Siostry stracą Dom Chłopaków?! Ministerstwo ma swoje plany

Bardzo nas zaszokowała informacja, że Domy Pomocy Społecznej dla dzieci, w tym Dom Chłopaków, będzie od przyszłego roku zamknięty na nowe dzieci. Czyli nie, że cały dom będzie zamknięty, tylko, że wejdzie zakaz przyjmowania nowych dzieci. Pomysł jest taki, że te dzieci będą w rodzinach zastępczych, specjalistycznych. Państwo przygotuje te rodziny i ewentualnie, jeżeli rodzina zastępcza sobie nie poradzi, to państwo ma w planach tworzenie takich ośrodków terapeutycznych dla dzieciaków, służących im do ich osiemnastego roku życia. Po zakończonym osiemnastym roku życia dzieciaki miałyby wtedy już pewnie trafiać do DPS-ów bądź z powrotem do rodzin, bo takie też są założenia, że te ośrodki będą na tyle sprawne w terapii, że przywrócą te dzieci społeczeństwu jako użyteczna osoba społeczeństwu.

Żeby było jasne, nie jesteśmy przeciwko reformie. Nie przeczytałam projektu całej ustawy, bo ona nie dotyczy bezpośrednio nas, tylko szerszego grona ludzi objętych pomocą społeczną, ale tylko jednego punktu dotyczącego Domów Pomocy Społecznej dla dzieci. Tylko mamy obawy, czy rzeczywiście to nie jest zamykanie drogi dla rodzin, które sobie nie poradzą z dzieckiem niepełnosprawnym, bo miały taką deskę ratunku, że jest jeszcze takie bezpieczne miejsce, jak Dom Chłopaków, tudzież inne DPS-y, że wiedziały, że mogą się opiekować dopóki im starczy sił, ale jest alternatywa dla tych dzieciaków jeszcze na ich własny dom tutaj m.in. Pomysł jest o tyle dla nas dziwny, bo od 75 lat jesteśmy potrzebne społeczeństwu, bo tak naprawdę gdybyśmy nie były potrzebne, to byśmy nie istniały i tutaj nie walczymy o nasz dom i o instytucje, bo to nie o to chodzi.