Ostrów. Dzieci mniej. Miasto zlikwiduje przedszkola?

Nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola. Rzeczywiście nisz demograficzny dotyka także Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast my od kilku ładnych lat prowadzimy bardzo taką przemyślaną politykę pod tym względem.W pierwszej kolejności likwidowaliśmy i dalej likwidujemy oddziały przedszkolne w szkołach, które powstały z kolei na podstawie wyżu sprzed kilku lat. I to pozwala nam nieco swobodniej dysponować tymi miejscami. Natomiast sytuacja tegoroczna wygląda w ten sposób, że po pierwsze wszystkie dzieci dostały się do ostrowskich przedszkoli, zostało dosłownie kilkanaście miejsc wolnych.

Natomiast rok do roku, mierząc to latami następnymi, będzie to około 200 dzieci w systemie mniej. Także to już jest dużo. Natomiast mamy przed sobą jeszcze pewne możliwości, które pozwolą nam sterować tym ruchem.