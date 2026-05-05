Ostrów. Dzieci mniej. Miasto zlikwiduje przedszkola?

2026-05-05 10:30

Ponad 400 dzieci przyjętych do miejskich przedszkoli w Ostrowie na nowy rok szkolny. To o 200 mniej niż w roku ubiegłym. Niż demograficzny widoczny jest w placówkach, ale na razie miasto nie mówi o ich likwidacji. Choć - uchwałą z kwietniowej sesji - zlikwidowano dwa oddziały przedszkole w szkołach.

Autor: Grzegorz Adamczewski

​Mniej przedszkolaków w Ostrowie ale miasto nie likwiduje żadnego z przedszkoli - tylko dwa oddziały szkolne. Nie ma też zwolnień kadry - mówi wiceprezydent Ostrowa Sebastian Górski.

Nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola. Rzeczywiście nisz demograficzny dotyka także Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast my od kilku ładnych lat prowadzimy bardzo taką przemyślaną politykę pod tym względem.W pierwszej kolejności likwidowaliśmy i dalej likwidujemy oddziały przedszkolne w szkołach, które powstały z kolei na podstawie wyżu sprzed kilku lat.  I to pozwala nam nieco swobodniej dysponować tymi miejscami. Natomiast sytuacja tegoroczna wygląda w ten sposób, że po pierwsze wszystkie dzieci dostały się do ostrowskich przedszkoli, zostało dosłownie kilkanaście miejsc wolnych.

Natomiast rok do roku, mierząc to latami następnymi, będzie to około 200 dzieci w systemie mniej. Także to już jest dużo. Natomiast mamy przed sobą jeszcze pewne możliwości, które pozwolą nam sterować tym ruchem.

Podczas kwietniowej sesji radni zdecydowali o zlikwidowaniu dwóch szkolnych oddziałów przedszkoli nr 14 i 15. Ale nie oznacza to zwolnień - dodaje Sebastian Górski.

O to kilka lat temu prosiliśmy naszych dyrektorów, żeby nie dotrudniać w miejscu emerytów, starać się też patrzeć w przyszłość. To oczywiście nie oznacza, że za kilka lat takich decyzji nie będziemy musieli w Ostrowie podejmować, tak jak próbują je podejmować inne samorządy.  Ale proces likwidacji nie jest procesem łatwym nie tylko wobec tych uwarunkowań społecznych i tego, że każdy chce mieć do przedszkola jak najbliżej, ale także ze względów formalnych te procedury są bardzo restrykcyjnie traktowane przez kuratoria oświaty.

Niż demograficzny widoczny jest też w Żłobku Miejskim w Ostrowie, który w mieście ma trzy lokalizacje. Tutaj również władze nie planują żadnych zmian. Na dziś.

W Ostrowie jest 15 miejskich przedszkoli i kilka niepublicznych.

