Jarocin. 8 ciosów nożem. Ukrainiec zabił rodaka?

Do zbrodni doszło 1 maja w Jarocinie.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w dniu 1 maja tego roku około godziny 23.00 w okolicach amfiteatru 21-latek spotkał się z wracającym ze sklepu pokrzywdzonym, gdzie w trakcie wszczętej awantury zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem, co skutkowało powstaniem obrażeń ciała, które doprowadziły do zgonu 35-latka. Po dokonaniu zbrodni mężczyzna usiłował znaczyć ślady wracając do kosza na śmieci z zakrywaną odzież, a także myjąc nóż.Następnie udał się do swojego miejsca zamieszkania, gdzie jak wskazał zjadł posiłek i poszedł spać. W wyniku czynności policyjnych został on w niedługim czasie od zdarzenia zatrzymany.
Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, który dodaje, że 21-latek zabójstwo zaplanował.
Wdrożone czynności wykrywcze, w tym szczegółowe oględziny przeprowadzone przez prokuratora na miejscu zdarzenia, z udziałem techników, sądowo-lekarska sekcja zwłok, przesłuchanie świadków, a także analiza komunikacji telefonicznej pozwoliły na zabezpieczenie materiału dowodowego wskazującego, iż mężczyzna wcześniej zaplanował zabójstwo.
Ze wstępnych ustaleń wynika, iż motywem jego działania mogła być niechęć do spotykania się pokrzywdzonego z jego matką.
Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi nawet dożywocie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
Podczas przesłuchania 21-latek przyznał się do winy.
