Wypadek na przejeździe pod Ostrowem. Auto wjechało pod pociąg

Jedna osoba trafiła do szpitala. To po wypadku, do którego doszło dziś około godziny 18:00 na niestrzeżonym przejeździe w okolicach Łąkocin. Samochód osobowy marki BMW zderzył się z pociągiem PKP Intercity, relacji Białystok - Wrocław Główny.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca wjechał na prawidłowo oznakowany przejazd kolejowy bez rogatek wprost pod nadjeżdżający skład. W aucie były dwie osoby. Pasażerka została ranna i trafiła do szpitala. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń. Nikomu z pasażerów pociągu ani załodze nic się nie stało - mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie.

Po wypadku linia kolejowa na odcinku Ostrów Wielkopolski Zachodni - Biadki została zablokowana. Ruch pociągów wstrzymano. Składy PKP Intercity kierowane są objazdem przez Jarocin, a Koleje Wielkopolskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową.

Na miejscu pracują służby. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.