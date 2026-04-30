Ostrów. Prezesowi MZGM kończy się areszt tymczasowy. Jest decyja sądu

2026-04-30 10:34

Jest decyzja Sądu Rejonowego w Ostrowie o areszcie dla prezesa MZGM. Prokurator złożył wniosek o przedłużenie o kolejne miesiące. Sąd argumentów prokuratury nie podzielił.

Autor: BŹ

Prezes miejskiej spółki mieszkaniowej w Ostrowie wychodzi z aresztu. Sąd nie zgodził się na przedłużenie o kolejne trzy miesiące.

Sąd rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim nie uwzględnił wniosku prokuratora o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Zastosował natomiast wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym zawieszenie podejrzanego w czynnościach służbowych.

Zawieszenie podejrzanego w czynnościach służbowych oznacza mniej więcej tylko to, że mocą postanowienia sądu nie będzie mógł podejrzany pełnić tej funkcji, którą pełnił dotychczas.

Mówi prokurator Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie.

Andrzej M. jest podejrzany o branie łapówek. 

Zdaniem prokuratury prezes Andrzej M., w okresie pomiędzy 28 lutego 2025 roku a 21 października ubiegłego roku, przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 9300 zł.

Za łapówki miał ułatwiać wygrywanie przetargów na remonty czy inne inwestycje w lokalach, którymi jako prezes spółki zarządzał.

Andrzejowi M. grozi kara do 10 lat pobawienia wolności.

​Poprosiliśmy władze miasta o komentarz do obecnej decyzji sądu. Czekamy na odpowiedź.

