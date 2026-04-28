Plaża, słońce i sporo dobrego grania. MAPEI CUP już po raz drugi w Jankowie Przygodzkim [POSŁUCHAJ]

Szykuje się kilka dni grania, emocji i dobrej energii. Do Jankowa Przygodzkiego wraca MAPEI CUP - turniej siatkówki plażowej dla różnych kategorii wiekowych.

Impreza odbędzie się od 15 do 19 lipca. Na piasku zobaczymy zarówno młode zawodniczki, jak i te bardziej doświadczone. Dla jednych to ważne przetarcie przed mistrzostwami Polski, dla innych po prostu okazja, żeby pograć i złapać formę.

To nasz kolejny projekt, który od dawna figurował w naszych planach. Udało się go zorganizować dla wszystkich grup wiekowych w siatkówce plażowej, co stanowi świetne przetarcie przed finałami Mistrzostw Polski. Choć turniejów seniorskich jest obecnie bardzo dużo, wciąż brakuje rozgrywek dla najmłodszych, a naszym głównym celem jest właśnie szkolenie i dawanie szans dzieciom oraz młodzieży. Będziemy rywalizować w kategoriach od U12 aż po juniorki, a całość zwieńczą dwa dni zmagań seniorek oraz widowiskowy format Queen of the Court - mówi trener GLKS-u, Michał Wachowski.

MAPEI CUP to jednak nie tylko sportowa rywalizacja. Będzie też sporo atrakcji - dla całych rodzin. Będzie miejsce, żeby odpocząć, coś zjeść i spędzić czas między meczami.

To będzie kilka dni pełnych wrażeń, nie tylko sportowych. Już od połowy tygodnia na kibiców i ich rodziny będą czekać liczne imprezy towarzyszące: od zawodów strażackich po konkursy strzałów na bramkę. Stawiamy również na edukację poprzez zabawę, oferując dzieciom warsztaty z pierwszej pomocy na plaży. Szczegółowy harmonogram będziemy odsłaniać stopniowo przed samym wydarzeniem, ale już teraz możemy obiecać, że dziać się będzie bardzo dużo. Na miejscu oczywiście dostępna będzie też strefa gastronomiczna z grillem i kawą, aby każdy mógł komfortowo śledzić sportowe zmagania - dodaje trener.

Zanim jednak wystartuje lipcowy turniej, będzie okazja, żeby zobaczyć siatkówkę plażową z bliska. Już 1 maja zaplanowano otwarty trening pokazowy.

Siatkówka plażowa to zupełnie inna gra niż ta, którą znamy z hal. Gramy w dwuosobowych zespołach na nieco mniejszym boisku, bez podziału na sztywne pozycje, takie jak rozgrywająca czy środkowa. Tutaj liczy się uniwersalność. Do tego dochodzą aspekty techniczne: bardziej restrykcyjne sędziowanie odbicia górnego palcami oraz brak linii środkowej czy trzeciego metra. I między innymi o tym, będziemy też opowiadać i to pokazywać 1 maja - mówi Michał Wachowski.

MAPEI CUP 2026 w Jankowie Przygodzkim od 15 do 19 lipca. Wstęp jest darmowy.

