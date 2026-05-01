Kępno. Tragiczny początek maja. Nie żyje 21-latek

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem marki Honda 21- letni mieszkaniec Gminy Łęka Opatowska prawdopodobnie w wyniku nie dostosowania prędkości do warunków ruchu stracił panowanie nad motocyklem, a zbliżając się do osi jezdni zahaczył o jadący pojazd marki Kia z naprzeciwka, którym kierował 44-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego. W wyniku tego tragicznego zdarzenia motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kępnie.