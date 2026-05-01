Kępno. Tragiczny początek maja. Nie żyje 21-latek

2026-05-01 21:23

Tragiczny wypadek na krajowej "11" pod Kępnem. W wypadku zginął 21-letni motocyklista. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

Wypadek i śmierć motocyklisty

Autor: KPP w Kępnie/ Materiały prasowe

Tragiczny początek maja w regionie. W wypadku zginął 21-letni motocyklista. Do zdarzenia doszło 1 maja przed godziną 14.00.

Na DK 11, na wysokości miejscowości Opatów, motocykl zderzył się z samochodem osobowym.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem marki Honda 21- letni mieszkaniec Gminy Łęka Opatowska prawdopodobnie w wyniku nie dostosowania prędkości do warunków ruchu stracił panowanie nad motocyklem, a zbliżając się do osi jezdni zahaczył o jadący pojazd marki Kia z naprzeciwka, którym kierował 44-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego. W wyniku tego tragicznego zdarzenia motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kępnie.

Informuje nas Anita Wylęga, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy.

Trwa dokładne wyjaśnianie okoliczności wypadku.

Polecany artykuł:

Ostrów. Uratowała seniorkę przed oszustem. Brawa dla "pani z poczty"! [POSŁUCHA…