Ostrów. Uratowała seniorkę przed oszustem. Brawa dla "pani z poczty"! [POSŁUCHAJ]

Klientka miała na kartce tak niewyraźnie nawet napisany ten numer konta i do kogo, ale tak do końca nie wiedziała co, jak i taka była, trudno powiedzieć, no taka zmieszana - mówi Elżbieta Tanaś. - No i tak od słowa do słowa, jedno pytanie, drugie pytanie, komu pani chce przekazać, jaką kwotę, a ona mówi, że nie wie, że ktoś jej tutaj podał przez telefon numer konta i w tym momencie jak ona to mówi, zadzwonił telefon. A że to osoba była starsza, miała na głośniku, no i ten ktoś w telefonie mówi, czy dokonała pani już wpłaty. Ona mówi, że jeszcze nie, nie. No i wtedy lampka się zapaliła w głowie, co się dzieje, coś jest nie tak jak powinno. I jeszcze tutaj klientka stała za nią i też jej mówi, żeby się rozłączyła. Zadzwoniliśmy na policję.

Cieszę się, że pomogłyśmy, razem z drugą klientką, tej pani. Jestem dumna.