Ostrowski uczeń najlepiej montuje rury! Jedzie do Chin na WORLD SKILLS!

Najlepiej w Polsce montuje instalacje sanitarne i grzewcze - i jedzie do Chin na światowy finał olimpiady zawodowej WORLD SKILLS.

Sławomir Wysocki z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim wygrał etap krajowy....

Wykonywaliśmy na ścianie przykładowe odcinki instalacji pokazowych. Wodę, kanalizację, instalację grzewczą, montaż stelaży WC do miski ustępowej. Z Polski jestem jedną z 23 osób, które leci, uczestników, którzy lecą do Szanghaju. W różnych branżach. To są bardzo duże emocje. To niesamowite przeżycie, możliwość w ogóle startu w takich zawodach.

I we wrześniu w Szanghaju Sławomir Wysocki będzie to robił ponownie, z tym że tam konkurencja będzie większa, bo o zwycięstwo walczyć będą monterzy z całego świata.

Jak mówi jego nauczycielka Joanna Wawrzyniak tu liczy się bardzo wiele rzeczy.

Ważna jest wyobraźnia przestrzenna, ponieważ instalacje, no niestety, trzeba widzieć jak to będzie finalnie wyglądało.Dostaje rysunek, na podstawie rysunku, który jest na płaszczyźnie, musi to w przestrzeni odzwierciedlić. I jeżeli nie ma tej umiejętności, byłoby mu niezwykle trudno. Do tego precyzja, no i też czas, bo tutaj w konkursie tym nie jest ważne samo wykonanie, co wykonanie bardzo dobre na czas. Także tutaj musi być kompatybilność tych dwóch elementów. Nie dość, że dokładność, oczywista dokładność i jeszcze dodatkowo ten czas, w którym się musi zmieścić, żeby takie zadanie wykonać.

WORLD SKILLS to konkurs sprawdzający umiejętności zawodowe, obejmujące kluczowe branże gospodarki i kompetencje przyszłości. W Polsce to ponad 20 konkurencji, których zwycięzcy reprezentują kraj na finale światowym.

W tym roku finał odbędzie się we wrześniu w Chinach.