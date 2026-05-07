Pijany kierowca płakał i przepraszał. Przez niego nie żyje Anita. Matka ofiary nie powstrzymała emocji

Jak się pan czuje? - pytała oskarżonego w sądzie matka Anity. - Proszę popatrzeć. To była moja piękna córka. A pan ją zabił.

Jak się pan czuje? Proszę mi odpowiedzieć. No proszę mi odpowiedzieć! Zadałam panu pytanie. Czuje się pan z tym źle. Wbił mi pan nóż w serce, mojemu synowi Emilowi i mojemu synowi Pawłowi, który nie przyszedł dziś do sądu, bo nie był w stanie przyjść tutaj i wysłuchiwać tego. Zabił pan całą moją rodzinę i moją córkę, która była szczęśliwa, zadowolona.

Sprawił pan przykrość i ból, którego nikt nie jest w stanie nic znieść. A tym bardziej matka. 26 lat wychowywałam swoje dzieci sama. Dbałam o nie. A wy ją zabiliście. Tak po prostu.

To przeżycie było dla mnie bardzo traumatyczne. Pamiętam wszystko doskonale, ale jednak jest to dla mnie przeżycie bardzo, że tak powiem... - zeznawał partner 37-latki, który był z nią w tym tragicznym momencie. - Wracaliśmy z Anitą z Sylwestra. Postanowiliśmy, że wrócimy na pieszo. Składając sobie życzenia jeszcze noworoczne na balkonie, paląc zimne ognie, stwierdziliśmy, że to będzie nasz rok. Że postaramy się, aby osobiście, że tak powiem, rozwinąć się jak najlepiej. [...] A będąc już w okolicy wejścia do klatki schodowej... ...to był samochód, który przejeżdża z dużą bardzo prędkością obok mnie. Myślę, że to było... Myślę, że mogło to być mniej więcej pół metra po mojej lewej stronie. Także pół metra dzieliło oskarżonego od tego, żeby tutaj był sądzony... ...nie w jednej osobie, tylko w dwóch. Próbowałem zapamiętać, jakie to był samochód. Policja o to dopytywała, jak już przyjechała. Nie widziałem żadnej reakcji kierowcy. By jakkolwiek próbował się zatrzymać lub zareagować.