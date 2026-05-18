Ostrów. Kolejki by...oddać butelki i słoiki. Za nami Wielka Zbiórka Szkła!

Ponad 20 tysięcy szklanych butelek i słoików oddali Ostrowianie podczas WIELKIEJ ZBIÓRKI SZKŁA, która odbyła się w Parku Miejskim. Za każde 10 - należała się lawenda w doniczce.

Świetna akcja, aby takich więcej - mówili ESCE ci, którzy w parku się pojawili. - Moje słoiki czekały wiele lat w piwnicy, by je teraz oddać. Przy okazji zrobiło się porządki! Naprawdę fajna ta zbiórka.

Ostrów był pierwszym w tym roku miastem, które miało taką zbiórkę w ramach Akcji SZKŁO MUST GO ON - dodaje Izabela Grabowska z firmy REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A, która zbiórkę organizuje.

O 8.15 mieliśmy pierwszą osobę, która już chciała oddać szkło i wziąć w zamian lawendę. To bardzo cieszy, że jest takie ogromne zainteresowanie. Jednym słowem szkło "must go on". Zróbmy coś dobrego, oddajmy słoiki, butelki, szkło opakowaniowe w zamian za lawendę. Okazuje się, że z szkłem jest bardzo duży problem, ponieważ społeczność nie segreguje tego prawidłowo. Kampania edukacyjna prowadzona przez Rekopol ma przede wszystkim pokazać, jak prawidłowo segregować, że do zielonego pojemnika wrzucamy tylko szkło opakowaniowe, czyli szklane słoiki i szklane butelki.

Segregacja jest bardzo istotna. Warto zacząć myśleć o śmieciach jako odpadach do recyklingu - dodaje Izabela Grabowska.

Tak naprawdę odpady to nie śmieci, odpady to są surowce. Dzięki temu, że segregujemy odpady, mamy możliwość ich ponownie wykorzystywania i po prostu nie wykorzystujemy naturalnych surowców. Tak więc recykling dzieje się naprawdę, segregacja jest tak naprawdę bardzo istotna i naprawdę segregujmy, bo ona jest prosta. Wystarczy zapamiętać tylko kilka prostych zasad. Na przykład do szkła właśnie wrzucamy tylko szkło opakowaniowe, papier wrzucamy czysty, nie tłusty. Do żółtego pojemnika wrzucamy metale i tworzywa sztuczne. Opakowań nie myjemy, wystarczy je opróżnić, a do bioodpadów, jeżeli są zbierane, to tak naprawdę wrzucamy tylko i wyłącznie resztki pochodzenia roślinnego.

Współorganizatorami zbiórki były - miasto Ostrów i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie. Medialnym partnerem Radio ESKA.