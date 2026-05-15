Grand Prix Komeda. Wolontariusze poszukiwani!

2026-05-15 8:56

Będzie można poznać pracę przy festiwalu "od kuchni". Ale też się napracować. Potrzebni są wolontariusze pomocy przy 15. festiwalu GRAND PRIX KOMEDA Ostrów 2026. Spotkanie organizacyjne 25 maja w Ostrowskim Centrum Kultury, a sam festiwal od 8 do 13 czerwca.

Autor: BŹ

Można pomóc przy Grand Prix Komeda, który już w czerwcu w Ostrowie. Poszukiwani są wolontariusze, którzy będą m.in. pracować przy tworzeniu telewizji festiwalowej. Spotkanie organizacyjne w centrum kultury w Ostrowie 25 maja o 17.30.

Zaproszenie jest dla osób, które mają co najmniej 16 lat.

Chcesz zmierzyć się w ciekawymi wyzwaniami w obszarze kultury? A może relacjonować wydarzenia z festiwalu filmowego? To miejsce dla Ciebie. Jak co roku, do uczestnictwa w Grand Prix Komeda zapraszamy wolontariuszy, którzy pomogą nam w działaniach i tworzeniu telewizji festiwalowej.

Wymagania:– wiek – od 16 roku życia, (w przypadku osób niepełnoletnich formularz/zgoda podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych). Zgoda opiekuna/rodzica do pobrania na stronie www OCK,

– aktywne uczestnictwo w festiwalu, zainteresowanie filmem, polskim kinem i jego twórcami, a w przypadku telewizji festiwalowej – mile widziane podstawowe umiejętności rejestrowania obrazu.

 

Informują organizatorzy wydarzenia.

A sam festiwal potrwa od 8 do 13 czerwca. Medialnym partnerem jest Radio Eska.

