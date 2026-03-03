Ostrów. Odliczanie do 15. Grand Prix Komeda rozpoczęte!

Dziewięciu kandydatów do nagrody za najlepszą muzykę do polskiego filmu. Ta zostanie wręczona w Ostrowie na 15. festiwalu GRAND PRIX KOMEDA. Filmów jest siedem, w tym "Ministranci" i "Wartość Sentymentalna", ale kompozytorów dziewięcioro - bo pracowali też w parach.
Jubileusz zobowiązuje i wiadomo, że jesteśmy jeszcze na początku marca, więc jeszcze sporo się może wydarzyć, jakieś efektowne pomysły mogą jeszcze wpaść do głowy, ale na dzień dzisiejszy już spokojnie mogę powiedzieć, że nie rozczarujecie się Państwo, że mamy bardzo ciekawe filmy konkursowe, że mamy wybitnego laureata, tu już wcześniej ogłosiliśmy nagrody za całokształt twórczości Jerzego Maksymiuka, że zapewniam, że kompozytorzy reagowali, kiedy ich informowałem o nominacjach z dziką radością i uważają, że to jest wielka duma i radość przyjechać do Ostrowa Wielkopolskiego i cieszyć się, nobilitujące to jest z nominacji do Grand Prix Komeda, no i będą też wspaniałe nazwiska twórców, na które Państwo czekacie, spotkanie ze znanymi artystami, z jurorami, to wszystko napawa mnie wielką satysfakcją.
Jeśli chodzi o filmy konkursowe to myślę, że to są bardzo różne filmy, bardzo różne temperamenty twórców i myślę, dobrze, bo gdybym na przykład Wam ogłosił dzisiaj, że będą wyłącznie filmy smutne, to myślę, że byłaby to taka reklama kontrowersyjna. Chciałbym tak powiedzieć, że dzisiaj ogłaszam, że wspólnym motywem będzie, że wszyscy będziemy się smucić. Będzie różnie. Będą filmy smutne, ale może też się będziemy uśmiechać. W Ostrowie zawsze się uśmiechamy, więc jestem spokojny.
Mówi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski.
W tym roku jest edycja jubileuszowa - ale każda jest dla nas wyjątkowa - dodaje szefowa Ostrowskiego Centrum Kultury - Maria Szeląg.
Mamy pełną świadomość tego, że 15. festiwal jest pewnym wyznacznikiem i jakości, ale jednocześnie czegoś, do czego próbujemy przyzwyczaić też widzów i odbiorców. Wyjątkowość jest dla nas każdego roku nie dotyczna, czy dotyczy to czy 15., jak w tym roku edycji, czy wcześniejszych. Za każdym razem uważamy, że wyjątkowość właśnie polega na tym, że mamy artystów, na których nam bardzo zależy i odbiorców, o których tak bardzo zabiegamy, a którzy na przestrzeni lat są właśnie tymi wyjątkowymi. I to właśnie świadczy o unikatowości, więc nie robiłabym może jakiegoś takiego punktu ważności przy 15. edycji, że jest to w jakiś sposób wyróżnik. Jest to dla nas ważna edycja, ale w tym momencie bym powiedziała, że znak równości pomiędzy tą, a każdą poprzednią postawiony jest w sposób zasadny.
15. Grand Prix Komeda Ostrów 2026 odbędzie się w dniach od 8 do 13 czerwca.
Medialnym partnerem jest Radio Eska.
Polecany artykuł: