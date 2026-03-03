Ostrów. Odliczanie do 15. Grand Prix Komeda rozpoczęte!

Jubileusz zobowiązuje i wiadomo, że jesteśmy jeszcze na początku marca, więc jeszcze sporo się może wydarzyć, jakieś efektowne pomysły mogą jeszcze wpaść do głowy, ale na dzień dzisiejszy już spokojnie mogę powiedzieć, że nie rozczarujecie się Państwo, że mamy bardzo ciekawe filmy konkursowe, że mamy wybitnego laureata, tu już wcześniej ogłosiliśmy nagrody za całokształt twórczości Jerzego Maksymiuka, że zapewniam, że kompozytorzy reagowali, kiedy ich informowałem o nominacjach z dziką radością i uważają, że to jest wielka duma i radość przyjechać do Ostrowa Wielkopolskiego i cieszyć się, nobilitujące to jest z nominacji do Grand Prix Komeda, no i będą też wspaniałe nazwiska twórców, na które Państwo czekacie, spotkanie ze znanymi artystami, z jurorami, to wszystko napawa mnie wielką satysfakcją.

Jeśli chodzi o filmy konkursowe to myślę, że to są bardzo różne filmy, bardzo różne temperamenty twórców i myślę, dobrze, bo gdybym na przykład Wam ogłosił dzisiaj, że będą wyłącznie filmy smutne, to myślę, że byłaby to taka reklama kontrowersyjna. Chciałbym tak powiedzieć, że dzisiaj ogłaszam, że wspólnym motywem będzie, że wszyscy będziemy się smucić. Będzie różnie. Będą filmy smutne, ale może też się będziemy uśmiechać. W Ostrowie zawsze się uśmiechamy, więc jestem spokojny.