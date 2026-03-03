Ostrów. Sprzęt za ponad milion złotych dla powiatowego szpitala

Ponad milion złotych. Taka jest wartość sprzętu, który trafił właśnie do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. To m.in. aparat USG, aparaty prądotwórcze czy dwa defibrylatory AED. Przede wszystkim to jednak nowoczesny ambulans, który zasili flotę szpitala.

Myślę, że nie ma w Polsce ratowników medycznych, którzy nie cieszyliby się na widok nowego sprzętu, nowych karetek, nowego sprzętu w karetce, a taki właśnie mamy. Jest to nowoczesny ambulans wyposażony we wszystko to, co jest potrzebne do ratowania ludzkiego życia i myślę, że to jest ten kierunek, inwestycja w bezpieczeństwo. Można by było powiedzieć, że jest tutaj wszystko to samo, co w karetkach, które jeżdżą w systemie państwowego ratownictwa. Natomiast te udogodnienia w postaci na przykład schodołazu, który odciąża ratowników przy znoszeniu pacjentów siedzących po schodach, no jest to kapitalna rzecz. Czy respirator z opcją tak zwanego CPAP-u umożliwiającą lepszą opiekę nad pacjentami w niektórych dolegliwościach związanych z układem oddechowym. Natomiast tak jak już mówiłem, ten sprzęt jest przede wszystkim nowy i to cieszy.

Mówi nam Wojciech Kornaszewski, ratownik medyczny.

To 17 karetka w taborze ostrowskiego szpitala - dodaje jego dyrektor Tomasz Gostomczyk.

Mamy sześć karetek, które jeżdżą systemowo (Państwowe Ratownictwo Medyczne - przyp. red.). Mamy też rezerwową karetkę systemową. Mamy dwie karetki "N", jedna która jeździ to już następna karetka, jedna musi być w rezerwie. Mamy karetki specjalistyczne do transportu między szpitalami i mamy karetki, które służą do transportu pacjentów. Do dziś mieliśmy 16. Doszła 17.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 1 mln 149 tys. złotych. Zdecydowaną większość stanowiło dofinansowanie z wielkopolskiej puli Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, natomiast wkład własny szpitala wyniósł niespełna 15 tysięcy złotych.

Szpital ma w planach kolejne zakupy, także z dofinansowaniem z różnych źródeł.