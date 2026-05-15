Krotoszyn. A SEREE TEE z awansem. Od nowego sezonu w pierwszej lidze!

Przez miniony sezon przeszli jak burza! I nie dali szans rywalom. Piłkarze A Seree Tee z Krotoszyna z awansem do I ligi!

Jest duma! I przede wszystkim taki szybki bieg wydarzeń, bo nie zakładaliśmy sobie chyba, że to tak szybko nastąpi.I tym bardziej to cieszy, bo widać, że to ma duży potencjał i że projekt idzie w dobrym kierunku, a tak na dobrą sprawę my dopiero zaczynamy. I nie boimy się tego mówić, że ten nasz gdzieś tam, nie chcę mówić sufit, bo to może zbyt duże słowo, ale gdzieś ta nasza poprzeczka idzie coraz wyżej. Chcemy sami ją sobie stawiać coraz wyżej i będziemy dążyć do tego, żeby cały czas ten projekt rozwijać.Fajnie, że już jesteśmy w tej pierwszej lidze, bo tu już jest myślę taki poziom, który już jest w miarę rozpoznawalny w Polsce i na którym naprawdę można się pokazać z fajnej strony. Cały sezon był taki wygrywany, że tak powiem. I z każdym kolejnym meczem była w nas wiara w ten awans. I mamy to!

Mówi trener drużyny Kamil Kucharski, który dodaje, że cieszy też doping kibiców, których jest coraz więcej.

Z meczu na mecz tych kibiców było coraz więcej. Cztery, pięć ostatnich meczów to już naprawdę był komplet. Także super się gra przy takiej publiczności.Chłopakom też to się udzieliło. Czyli podwójny sukces, bo zarówno awans jak i właśnie pełne trybuny.

Teraz przerwa, która jednak nie potrwa długo, bo trzeba zacząć przygotowania do nowych wyzwań. Trwa też kompletowanie drużyny.