Ostrów. Były wiceprezydent pójdzie siedzieć?

Decyzja o odwieszeniu kary Mikołajowi Kostce zapadła przed Sądem Okręgowym w Kaliszu dziś. Szczegóły nie są znane.

Ogólne informacje o odwieszeniu wyroku przekazał Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Sąd Okręgowy w Kaliszu z urzędu przeprowadził postępowanie wykonawcze w sprawie 43-letniego mężczyzny, uprzednio zatrudnionego w placówkach samorządu terytorialnego, który najpierw wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu, następnie podtrzymanego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w listopadzie ubiegłego roku, został skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat dwóch. Sąd po przeprowadzeniu dziś postępowania zarządził wykonanie kary jednego roku. Dalsze informacje możliwe będą tutaj do przekazania po uzyskaniu pisemnego stanowiska sądu.

Mikołaj Kostka w rozmowie z Radiem Eska zapowiedział, że od tej decyzji się odwoła. Ma na to siedem dni o otrzymania pisemnej decyzji sądu.

Mikołaj Kostka 7 listopada 2025 roku usłyszał prawomocny wyrok za przekroczenie uprawnień z czasów, kiedy pracował w samorządzie w Jarocinie. Był to rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, do tego miał zakaz zajmowania stanowisk związanych z gospodarowaniem mieniem publicznym i w spółkach prawa handlowego. Miał też zapłacić grzywnę.

Tymczasem przez miesiąc był społecznym pełnomocnikiem prezydent Ostrowa ds. gospodarczych, założył też firmę doradczą, która współpracowała z komunalnymi spółkami w Ostrowie.

Nie wiemy jednak, czy to był powód odwieszenia kary.