Lewków. 23 dzieła Nowosielskiego już do zobaczenia!

Już są. Już możecie oglądać - obrazy, akty grafiki JERZEGO NOWOSIELSKIEGO w muzeum w Lewkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego.

To największa w Wielkopolska wystawa prac tego artysty, choć przedstawia zaledwie ułamek jego dzieł - bo zaledwie 23. Ale warto zobaczyć.

- To może być początek fascynacji tym wybitnym artystą - zaprasza biografka Nowosielskiego - KRYSTYNA CZERNI.

Ta wystawa gromadzi 23 prace z trzech muzeów państwowych i z kolekcji prywatnej.I to na pewno nie wyczerpuje całego Nowosielskiego, bo to był artysta bardzo różnorodny i bardzo pracowity, bardzo płodny, ale daje taki impuls do zaintrygowania się i zaciekawienia i szukania dalej tego, co tworzył. Nie pokazuje, bo nie może całej jego twórczości monumentalnej w świątyniach polichromii. Ale jest kilka ikon, jest kilka abstrakcji, są szkicowniki, są akty, są martwe natury, pejzaże.Więc jest cała różnorodność Nowosielskiego i na pewno to jest bardzo ciekawe zestawienie.

Dla wielu może okazać się ona pierwszym spotkaniem z tym artystą. Ale też może nie ostatnim....

Mnie się wydaje, że ten zestaw akurat jest bardzo atrakcyjny. To są dobre obrazy i myślę, że ktoś, kto nie znał go wcześniej, a zobaczy te obrazy, to będzie miał impuls, żeby dowiedzieć się o nim więcej i zobaczyć więcej. Wystawie towarzyszy katalog, jest też w ofercie muzeum biografia Nowosielskiego i sześć tomów katalogu sztuki sakralnej, który powstał przez ostatnich kilkanaście lat.I tam jest udokumentowana cała jego twórczość monumentalna, bardzo bogata, a mało znana. I w tych tomach też jest pokazane malarstwo świeckie jako porównanie. Także to jest bardzo wyczerpująca kontekst tej wystawy, który warto zgłębić i zobaczyć. Ja kocham jego kolor. Są obrazy, które bardzo, bardzo mi odpowiadają. To się zresztą zmienia, to tak jak z ludźmi. Do niektórych się przekonujemy po jakimś czasie, niektórzy nam się troszkę dewaluują jakby, więc tak samo te obrazy są takie, które lubię bardziej i takie, które lubię mniej, ale też niezwykle cenię to, co on mówił, co pisał o sztuce i o Bogu i o malarstwie i o innych artystach. Wyszło kilka tomów jego wywiadów, jego artykułów, jego rozmów. To jest lektura, której niezwykle wiele zawdzięczam ja osobiście. Ona mnie bardzo uformowała duchowo i mało mamy takich myślicieli religijnych, tej klasy w naszej tradycji w Polsce. Myślę, że każdy, kogo interesuje ta tematyka powinien spróbować czytać Nowosielskiego, nie tylko oglądać.

Wystawa w muzeum w Lewkowie czynna będzie do 16 października.

Ale - co ważne - wystawie towarzyszą też inne wydarzenia:

1. Warsztaty malarskie dla grup zorganizowanych inspirowane martwą naturą Jerzego Nowosielskiego

Uczestnicy: młodzieży od lat 14 i dorośli

Rezerwacja: [email protected]

Koszt: 30 zł

Czas trwania warsztatów: 1,5 – 2 godzin

Miejsce warsztatów: Oranżeria lub Sala edukacyjna Muzeum w Lewkowie

Materiały: zapewnia organizator

Termin: do uzgodnienia z organizatorem email: [email protected]

Warsztaty zaczniemy od oprowadzenia po wystawie Misterium codzienności. Analizując obrazy Jerzego Nowosielskiego omówimy najważniejsze zasady budowania kompozycji, zbliżonej do ikon sakralnych z widocznym podziałem na sferę niebiańską i sferę świecką. Zwrócimy uwagę na geometryzację portretowanych przedmiotów, płaską plamę pozbawioną modelunku jaką posługiwał się artysta, mocny kontur, intensywność barw. Po analizie formalnej, uczestnicy sportretują wcześniej przygotowaną martwą naturę.

2. Spotkanie z Krystyną Czerni – wykłady na temat twórczości Jerzego Nowosielskiego

19 września godz. 11:00, Jerzy Nowosielski – między tradycją i awangardą;

19 września godz. 16:00, Jerzy Nowosielski – bohater i ofiara popkultury;

Wejściówki, rezerwacja: [email protected]

Miejsce: Pałac Lipskich Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo – Parkowy

Krystyna Czerni (ur. 1957) – pisarka, krytyczka i historyczka sztuki; doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się sztuką polską XIX i XX w. oraz problemami sztuki sakralnej. W latach 1983–2018 związana z Instytutem Historii Sztuki UJ, obecnie z Instytutem Badań nad Sztuką IRSA. Współpracowała z „Tygodnikiem Powszechnym”, miesięcznikiem „Znak” i TVP Kraków, publikowała w periodykach kulturalnych, czasopismach fachowych i katalogach wystaw. Autorka licznych książek, m.in. Nie tylko o sztuce. Rozmowy z prof. Mieczysławem Porębskim (1993), Rezerwat sztuki (2000), Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego (2011, 2018, 2025), Tadeusz Kantor. Spacer po linie (2015), Cisza i zgiełk obrazów (2025), a także serii publikacji dotyczących sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego: Nowosielski w Małopolsce. Sztuka sakralna (2015), Nowosielski w Lublinie (2015), Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin (2019), Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna (2022), Nowosielski w Warszawie i na Mazowszu. Sztuka sakralna (2023), Nowosielski – sztuka sakralna. Lourdes, Biały Bór, zbiory prywatne (2023), Nowosielski. Ikony cerkwi i szkice architektoniczne (2024). Opracowała edytorsko prace Mieczysława Porębskiego, eseje, wywiady i listy Jerzego Nowosielskiego oraz korespondencję Tadeusza Różewicza z Zofią i Jerzym Nowosielskimi, z Ryszardem Przybylskim, a także z Anną i Mieczysławem Porębskimi. Finalistka nagród literackich: Nike, Gdynia i Gryfia, laureatka m.in. Nagrody im. K. Wyki. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) i srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2019). Od 2023 roku jest prezesem stowarzyszenia charytatywnego „Krzysiek Pomaga Pomagać” (www.krzysiekpomaga.org).

3.Projekcja filmu: „Byty subtelne” – 10 października 2026 r.

Byty subtelne — autorski projekt filmowy Katarzyny Kural-Sadowskiej, inspirowany życiem i twórczością wybitnego malarza i myśliciela, Jerzego Nowosielskiego. Film współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Byty subtelne" to kameralna, wizualnie wyrazista opowieść, która podejmuje próbę uchwycenia duchowego i artystycznego świata Nowosielskiego — jego wrażliwości, poszukiwań metafizycznych oraz napięcia pomiędzy sacrum a cielesnością. Film rozwija się na styku kina emocji, sztuk wizualnych i refleksji filozoficznej, tworząc przestrzeń dla doświadczenia bardziej intuicyjnego niż dosłownego.

Autor: BŹ