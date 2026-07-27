Ostrów pyta mieszkańców o straż miejską i monitoring. Trwają konsultacje

Ostrów pyta mieszkańców o pracę straży miejskiej i działanie miejskiego monitoringu.

Ankietę można wypełnić przez internet. Interaktywny formularz znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na miejskiej stronie poświęconej konsultacjom.

Dostępna jest także wersja papierowa. Formularz można pobrać i wypełnić w Urzędzie Miejskim. Ankiety są dostępne na parterze w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych oraz w pokoju numer 307.

Wypełniony dokument można zostawić w urzędzie albo wysłać pocztą na jego adres.

Konsultacje potrwają do 21 sierpnia. Zostały zorganizowane na wniosek grupy radnych Koalicji Obywatelskiej oraz trzech radnych niezależnych.