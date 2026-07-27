Ostrów pyta mieszkańców o straż miejską i monitoring. Trwają konsultacje

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-27 12:30

Czy straż miejska dobrze wykonuje swoje zadania? Jak działa miejski monitoring? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą wyrazić swoją opinię. Trwają konsultacje społeczne. Ankietę można wypełnić do 21 sierpnia.

Plakat konsultacji społecznych ze strażnikiem miejskim i kamerami. O ankiecie w Ostrowie Wielkopolskim dowiesz się w Eska Ostrów.
Autor: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim/ Materiały prasowe

Ostrów pyta mieszkańców o pracę straży miejskiej i działanie miejskiego monitoringu.

Ankietę można wypełnić przez internet. Interaktywny formularz znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na miejskiej stronie poświęconej konsultacjom.

Dostępna jest także wersja papierowa. Formularz można pobrać i wypełnić w Urzędzie Miejskim. Ankiety są dostępne na parterze w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych oraz w pokoju numer 307.

Wypełniony dokument można zostawić w urzędzie albo wysłać pocztą na jego adres.

Konsultacje potrwają do 21 sierpnia. Zostały zorganizowane na wniosek grupy radnych Koalicji Obywatelskiej oraz trzech radnych niezależnych.

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