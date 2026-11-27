Zgotował matce piekło. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Policja zatrzymała 48-latka z Odolanowa, który od długiego czasu psychicznie i fizycznie znęcał się nad kobietą.

48-latek, będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury, podczas których ubliżał kobiecie, poniżał ją, krytykował, popychał i szarpał. Miał również kierować wobec niej groźby, w tym grozić spaleniem domu. Do zastraszania miał wykorzystywać także niebezpieczny przedmiot – drewnianą maczugę. To jednak nie jedyne zarzuty wobec zatrzymanego. Mężczyzna miał również grozić innemu mieszkańcowi miejscowości. Jak ustalono, był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, co wskazuje na powrót do przestępczego zachowania.

Mówi Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

48-latek usłyszał zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące.

Policja kolejny raz podkreśla - NIE MA ZGODY NA PRZEMOC.

Przemoc domowa to nie prywatna sprawa rodziny. Każda osoba doświadczająca przemocy ma prawo do pomocy i ochrony. Nie bądźmy obojętni na krzywdę innych. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy lub podejrzewamy, że ktoś jej doświadcza, reagujmy i informujmy odpowiednie służby. W sytuacji zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Dodaje rzeczniczka.

Za znęcanie się nad rodziną grozi do 5 lat więzienia. Gdy jest to znęcanie ze szczególnym okrucieństwem - do lat 10.