Lokalne produkty na pierwszy plan

Idea powstania Sieci jest prosta: jeszcze lepiej promować to, co powstaje w Wielkopolsce. Chodzi zarówno o tradycyjne potrawy i receptury, jak i produkty wytwarzane przez lokalnych rolników, przetwórców czy rodzinne firmy.

„Smaki Regionów - Wielkopolska” mają pomagać w ochronie kulinarnego dziedzictwa regionu, ale także w jego promocji. Jednym z celów projektu jest również rozwój turystyki kulinarnej oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży spożywczej.

To ważne także z perspektywy mieszkańców. Sięgając po żywność od lokalnych producentów, możemy nie tylko wybierać produkty o znanym pochodzeniu, ale również wspierać firmy i gospodarstwa działające w naszym regionie.

Wielkopolskie produkty znane także poza regionem

Wielkopolska może pochwalić się szeroką ofertą lokalnej żywności. Są wśród niej między innymi sery, miody, przetwory, tłoczone oleje czy wędliny. Produkty regionalnych producentów są prezentowane nie tylko podczas wydarzeń organizowanych w Wielkopolsce, ale również na międzynarodowych targach.

Przykładem są poznańskie targi Smaki Regionów, a także wydarzenia takie jak SIAL w Paryżu czy Grüne Woche w Berlinie. To właśnie tam lokalni producenci mogą prezentować swoje wyroby szerszej publiczności i nawiązywać nowe kontakty biznesowe.

- W Wielkopolsce powstają produkty doceniane w kraju i zagranicą - sery, miody, przetwory, wysokiej jakości tłoczone oleje, czy wędliny. Widzimy to na przykładzie zainteresowania ofertą naszego województwa podczas targów takich jak poznańskie Smaki Regionów, paryski SIAL, czy Grüne Woche w Berlinie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat zachęca do wspierania wielkopolskich producentów żywności. Jest to zarówno element promowania naszego dziedzictwa kulinarnego, ale także strategicznego bezpieczeństwa żywnościowego - mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Kto może dołączyć do Sieci „Smaki Regionów - Wielkopolska”?

Nowa Sieć została oficjalnie przedstawiona podczas tegorocznych Targów Smaki Regionów w Poznaniu. Nabór członków już trwa, a za jego koordynację odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Do Sieci mogą dołączyć:

producenci działający w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa oraz rybołówstwa i rybactwa , którzy produkują żywność na terenie Wielkopolski;

, którzy produkują żywność na terenie Wielkopolski; producenci, wytwórcy i przetwórcy artykułów rolno-spożywczych , jeżeli co najmniej 50 proc. surowców wykorzystywanych w ich produktach pochodzi z Wielkopolski;

, jeżeli co najmniej 50 proc. surowców wykorzystywanych w ich produktach pochodzi z Wielkopolski; właściciele restauracji, innych obiektów gastronomicznych i hotelarskich oraz cukierni, którzy korzystają z lokalnych produktów i mają w swojej ofercie dania kuchni regionalnej.

Udział w Sieci może być dla lokalnych firm sposobem na dodatkowe wyróżnienie swoich produktów, dotarcie do nowych odbiorców i mocniejsze zaznaczenie swojej obecności na kulinarnej mapie Wielkopolski.

Szczegółowe zasady działania Sieci, regulamin oraz wzory wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie umww.pl, w zakładce Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany