Złodzieje wciąż nieuchwytni.

Policja szuka osób, które w zuchwały sposób napadły na jubilera w Galerii Ostrovia. W nocy z czwartku na piątek, około 3.00, Audi rozbiło drzwi galerii i wjechało do środka, a potem rozbiło witrynę jubilera. Napastnicy w kominiarkach zabrali towar, uciekli i odjechali drugim autem. Wszystko trwało kilka minut.

Wstępnie straty oszacowano na około milion złotych!

Policjanci intensywnie prowadzą czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie jest w toku. Mundurowi analizują zgromadzony materiał dowodowy, w tym zabezpieczone nagrania z monitoringu. Także w dalszym ciągu sprawdzają te kolejne zapisy z kamer, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Wstępnie szacowana wartość strat wynosi około miliona złotych. Należy jednak podkreślić, że jest to kwota orientacyjna. Trwa szczegółowe ustalanie i weryfikowanie wysokości poniesionych strat.

Mówi Radiu Eska Ewa Golińska - Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Obecnie policja nie udziela szczegółowych informacji o swoich ustaleniach. Śledztwo trwa.

Ubiegłotygodniowy zuchwały napad w ostrowskiej galerii jest drugim w jej historii. Drugim, w którym okradziono jubilera.

W grudniu 2024 roku złodzieje przez dziurę w dachu weszli do jubilera i ukradli towar. Zostali złapani. Śledztwo prowadziła komenda policji spoza Ostrowa.