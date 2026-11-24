551 milionów złotych po stronie dochodów, wydatki wyższe o 24 milionów. Ostrów ma projekt budżetu na rok 2027.Na inwestycje przygotowano 79 milionów. A wśród najważniejszych są : rozwój elektrociepłowni na paliwa alternatywne, czy termomodernizacja Ratusza i rewitalizacja Rynku.Radni budżetem zajmą się na sesji w grudniu.

Planowane dochody miasta wynoszą 551 mln zł, natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 575 mln zł. Oznacza to deficyt budżetowy w wysokości 24,2 mln zł. Jednocześnie projekt zakłada wypracowanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 31,4 mln zł oraz przeznaczenie 13,6 mln zł na spłatę zadłużenia. Są to istotne elementy świadczące o dążeniu do zachowania bezpieczeństwa finansowego i płynności budżetu.

Informuje Radio Eska Anna Woźnica, z-ca dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta.

Ponad połowa budżetu miasta zostanie przeznaczona na edukację, pomoc społeczną oraz codzienne bezpieczeństwo.

Na oświatę i edukację zaplanowano 231 mln zł, na pomoc społeczną 22,7 mln zł, natomiast na administrację i bezpieczeństwo 59 mln zł. Są to środki zapewniające funkcjonowanie szkół, przedszkoli, placówek miejskich, wsparcie seniorów, rodzin i osób potrzebujących, a także bezpieczeństwo i bieżącą obsługę mieszkańców. Istotną częścią projektu budżetu są również inwestycje. Na ten cel zaplanowano 79 mln zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znajdują się m.in. rozwój elektrociepłowni na paliwa alternatywne, termomodernizacja Ratusza i rewitalizacja Rynku, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13, modernizacja ulic Wrocławskiej i Osadniczej oraz budowa kolektora deszczowego. Ważne miejsce zajmują także inwestycje społeczne i osiedlowe, takie jak przebudowa dawnego budynku Calineczka na mieszkania dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, rewitalizacja Parku Adama Mickiewicza, adaptacja dawnej szkoły przy ulicy Królowej Jadwigi na nowe cele społeczne i integracyjne oraz modernizacja budynku przy ulicy Towarowej z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej.

Dodaje Anna Woźnica.

Radni miejscy projekt budżetu dostali 15 listopada. Głosować będą podczas sesji w grudniu.