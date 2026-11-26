Aresztanci dla seniorów. Osadzeni w Kaliszu uszyli dla seniorów z miejscowego DPS-u ekotorby i etui na okulary. Prezenty zostaną przekazane w ramach Dnia Seniora.

To nie pierwszy raz kiedy osadzeni w Areszcie Śledczym w Ostrowie i w jego kaliskim oddziale SZYJĄ. Najgłośniej o nich było podczas pandemii, kiedy niemalże jaki pierwsi zaczęli szyć profesjonalne maseczki dla m.in. szpitali. Przez lata można się było niemalże przyzwyczaić do tego, że aresztanci szyją. Wykonane przez nich torby czy poduszki często pojawiają się na różnych licytacjach czy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tym razem osadzeni pracę wykonali z myślą o seniorach.

Praca nad upominkami była nie tylko okazją do rozwijania umiejętności manualnych i kreatywności, ale przede wszystkim działaniem, które pozwala dostrzec potrzeby innych ludzi. Wykonane przedmioty, choć skromne, niosą ze sobą coś znacznie cenniejszego niż ich materialna wartość – uwagę, pamięć i gest solidarności z osobami starszymi. Takie inicjatywy przypominają, że przeciwdziałanie samotności i marginalizacji seniorów może przybierać różne formy. Nawet niewielkie działania, podejmowane z zaangażowaniem i empatią, mogą stać się źródłem radości, budować poczucie wspólnoty oraz pokazywać, że każdy człowiek ma możliwość wnoszenia pozytywnego wkładu w życie innych.

Informują ppor. Beata Łukaszyk i ppor. Elżbieta Michalska z Aresztu Śledczego w Ostrowie.

Wykonane przedmioty trafią teraz do podopiecznych DPS-u w Kaliszu.