Rozmowy trwają już od wielu miesięcy. Miasto już zadeklarowało przekazanie pod jednostkę gruntów i budynków dawnych koszar - za 11 milionów złotych. Problemem jest OHP, które zajmuje część dawnego garnizonu i nie chce się porozumieć.

MON nie rezygnuje, do końca przyszłego roku - jeśli uda się z gruntami - jednostka będzie - zapewnił dziś w PLESZEWIE wiceminister PAWEŁ BEJDA.

Ministerstwo Obrony Narodowej chce, Sztab Generalny chce, żeby wojsko wróciło do Pleszewa. Jesteśmy absolutnie zainteresowani tym dlatego, że Pleszew na mapie bezpieczeństwa państwa polskiego stanowi bardzo ważne miejsce. Chcemy, żeby tutaj stacjonował dywizjon rakietowo-artyleryjski. Jeżeli chodzi o wyposażenie nie chcę wchodzić tutaj absolutnie w szczegóły, to jest docelowo ponad 300 żołnierzy ale jeżeli warunki byłyby spełnione, to jesteśmy w stanie tutaj również wprowadzić jednostki gospodarcze i wtedy byłoby to około 400-500 żołnierzy średnio gdybyśmy pomnożyli to przez 4 czyli członków rodziny to w granicach 2000 osób byłoby tutaj w Pleszewie To jest niesamowity również zastrzyk ekonomiczny dla tego regionu. To są nowe miejsca pracy ale to są również i usługi to jest taki impuls gospodarczy dla tego regionu. Jednostka w Pleszewie miałaby bardzo ważne znaczenie rozpoznawcze.

Mówił wiceminister Bejda podczas konferencji prasowej w Pleszewie.

MON musi się teraz porozumieć z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któremu podlegają Ochotnicze Hufce Pracy. Liczy, że się uda i ruszą prace przygotowawcze pod jednostkę.

Będziemy rozmawiać i liczę na to, że uda się przekonać panią minister, żeby zgodziła się na pewne rozwiązania które tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej proponuje. My nie widzimy problemu żeby i wojsko funkcjonowało również przy Ochotniczych Hufcach Pracy a hufwce pracy funkcjonowały również i przy wojsku. Można to pogodzić, ale trzeba trochę jakby znaleźć gdzieś pewnego rodzaju kompromis. Także absolutnie jesteśmy otwarci na to. Jesteśmy przekonani, że dojdziemy do porozumienia i chcę powiedzieć i to mogę powiedzieć, że jeżeli na początku przyszłego roku przyjęlibyśmy te grunty, którymi jesteśmy i te nieruchomości, którymi jesteśmy zainteresowani do końca przyszłego roku wojsko wraca do Pleszewa.

Pleszewski garnizon byłby pierwszym przywróconym na tym terenie. Powrotu wojska chce też m.in. Krotoszyn, ale tu nie ma deklaracji, choć rozmowy są prowadzone.