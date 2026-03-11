Ostrów. Zespół Szkół Specjalnych w rozbudowie. Inwestycja pochłonie 8 milionów złotych

Gotowe będzie jesienią.

Trwa budowa nowego skrzydła Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie. Będą w nim nowoczesne gabinety do nauki i rehabilitacji oraz stołówka i mieszkanie treningowe. Koszt to 8 milionów złotych. Płaci powiat, któremu szkoła podlega.

Ma być bardzo nowoczesna, super wyposażona i wszystko przebiega zgodnie z planem, tak więc myślę, że dzieci będą uradowane, bo ww wrześniu, najpóźniej na początku października przekażemy im trzecie skrzydło, ostatnie już i będę mógł z dumą powiedzieć, że Zespół Szkół Specjalnych jest naprawdę bardzo nowoczesny, ale ponieważ mury nie uczą, a nauczyciele, w związku z tym ta kadra jest bardzo dobra i bardzo ważna dla nas. A tej kadry jest 90 osób.

Mówi starosta ostrowski Paweł Rajski.

Dobudowa jest niezbędna, bo szkoła już się nie mieści w obecnym budynku. A uczy się w niej ponad 250 dzieci i młodzieży specjalnej troski.