Ostrów. Biblioteka otwiera się 19 marca!

Wielokrotnie zapowiadana - w końcu jest. Data otwarcia nowej filii biblioteki numer 2 w Ostrowie. Jak wygląda przestrzeń przy Kolejowej dowiemy się już 19 marca. Tego dnia - od 9.00 do 18.00 będzie mo​żna zwiedzać filię. Będą też niespodzianki i spotkania a na koniec rozmowa z ostrowską pisarką Anną Musiałowicz.

Nowa przestrzeń Filii nr 2 to miejsce o zupełnie innym charakterze. Niezwykle cieszy mnie, że placówka, ma dziś szansę stać się nowym rozdziałem ostrowskiej kultury. Chcemy, by było to miejsce w którym Ostrowianie będą czuć się dobrze i wypełnią je swoimi pasjami. Patrząc na nowe wnętrza, jestem przekonany, że właśnie tak się stanie - mówi Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Przygotowaliśmy ofertę dla każdej grupy wiekowej. Mamy Strefę Małego Czytelnika z huśtawką-drzewem, strefę gier, w tym szachy, RPG, a nawet miejsce do odsłuchu płyt winylowych z wysokiej klasy gramofonem. Parter przeznaczyliśmy na warsztaty – od kulinarnych po ceramiczne. Chcemy, by biblioteka była takim przyjaznym miejscem między domem a pracą – dodaje Jarosław Balcar, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego.

Koszt remontu i adaptacji nowej siedziby wyniósł blisko 5 mln złotych. Niemal połowa tej kwoty to dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025, pozostała część pochodzi z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Do nowej siedziby Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego miasta zaprasza od 19 marca. W ten marcowy czwartek biblioteka czynna będzie od godziny 9:00 do 18:00. I w tym czasie będzie można dokładnie się jej przyjrzeć, zapoznać z ofertą.

Zwieńczeniem będzie spotkanie z ostrowską autorką Anną Musiałowicz. „Diabeł zza okna” czy nagrodzone w plebiscycie Lubimyczytać „Po zbutwiałych schodach”, to jej publikacje, a w bibliotecznej przestrzeni opowie o swojej najnowszej słowiańsko-fantastycznej powieści „Płachytka”.