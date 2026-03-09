Sprzęt dla szkół średnich powiatu ostrowskiego

​Ponad 1100 laptopów i tabletów dla 11 szkół średnich w powiecie ostrowskim. Sprzęt kosztował ponad 2,5 miliona złotych, a powiat pieniądze miał z Krajowego Programu Odbudowy.

Urządzenia będą wykorzystywane podczas zajęć na lekcjach. Na razie są własnością samorządu, po 5 latach będą już własnością szkół.

Przede wszystkim cieszę się, że na nasze szkoły przy wsparciu pracowników Wydziałów Rozwoju i Edukacji potrafią skutecznie pozyskiwać fundusze na unowocześnianie swojej bazy dydaktycznej. Tym razem są to laptopy, laptopy przeglądarkowa i tablety. Dawno nie było tak znaczącego wsparcia w zakresie wyposażenia informatycznego naszych szkół z funduszy rządowych – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Urządzenia pozyskane zostały w ramach projektu: nowe komputery przenośne oraz tablety. W ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, działanie: wyrównywanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – dodał Marcin Woliński dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie.

W planach są kolejne zakupy m.in. profesjonalnego wyposażenia do pracowni AI.